Bauza, previo al partido frente a Atlético Tucumán: " Va a ser un partido muy duro"

Terminado el entrenamiento del día de hoy, Edgardo Bauza habló en conferencia de prensa, palpitando lo que va a ser el partido de este viernes frente a Atletico Tucumán. De cara a este partido, Central llega más que complicado debido a diversas bajas que ha sufrido el plantel por lesiones. Una de las principales incógnitas pasa por los delanteros. Ante la consulta, Bauza afirmó: "Zampedri va a jugar, el que no sabemos es Herrera. Hoy trabajó en forma diferenciada, dónde se lo vió muy bien. Si lo vemos óptimo, mañana lo vamos a probar y si rinde jugaré con ambos delanteros. Sino, irá Lovera de titular".

Otro que llega entre algodones a este encuentro es el colombiano Óscar Cabezas, quien se lesionó en la fecha 5 en la derrota 1 a 0 frente a Defensa y Justicia y volvió a ser titular este fin de semana frente a Colón, luego de 45 días inactivo. Sin embargo, parece que el cafetero no terminó de recuperarse al 100% de su lesión: "A Cabezas le volvió a molestar la misma contractura que había tenido. Le vamos a dar 24 hs para ver lo que me dice el médico y ver si puede o no jugar", expresó el Patón.

Luego, ante la consulta, Bauza dejó bien en claro que esta situación le genera un dolor de cabeza muy grande a la hora de armar el equipo y más teniendo en cuenta lo que se le viene al Canalla: "Obviamente uno no quisiera tener lesionados, pero lamentablemente es lo que apareció. Estamos bajando el ritmo de entrenamiento para que no sean tan fuertes y los jugadores lleguen bien, pero hay algunos que vienen arrastrando problemas y con eso no podemos hacer nada".

En las últimas horas, se habló de la posible citación de Alfonso Parot al seleccionado chileno para disputar los amistosos de "La Roja" frente a Honduras y Costa Rica. De confirmarse esto, Central no podría contar con "Poncho" para jugar la Semifinal de Copa Argentina frente a Temperley. Sin embargo, Bauza manifestó su deseo de contar con el chileno para este clave encuentro y dejó en claro que tratará de hacer lo posible: "Voy a hablar con el técnico de Chile para comunicarle la idea de que no convoque a Parot y pueda estar en los partidos que tenemos por jugar. La dirigencia ya habló, pero quiero hablar yo con el técnico para llegar a un acuerdo".

Cerrando la conferencia, el DT canalla analizó al "Decano", rival que estará enfrentando este Viernes desde las 21:10 en el Monumental José Fierro: "Es un equipo que de local es peligroso, ataca con mucha gente, mete presión. Además, su público empuja muchísimo y cuenta con un técnico muy bueno, al cuál conozco y es muy ordenado en sus equipos. Va a ser un partido muy duro desde lo físico y desde lo táctico".