A mirarlo por televisión

Como de costumbre, “La Bombonera” le ha quedado chica a los hinchas de Boca. Contando con una capacidad de 50.000 espectadores, la dirigencia tomó la decisión de no establecer filtro alguno para acudir a la cancha el sábado por la tarde y a raíz de esta decisión, muchos socios se han quedado sin su lugar. Vale aclarar, que hace una década, se establece un filtro de cantidad mínima de asistencias a la cancha previas a cada superclásico, para que los que suelen ir a casi todos los partidos, no se pierdan el más codiciado por todos.

Por la mañana, luego de los disturbios producidos en las inmediaciones del estadio, habló el presidente del Club Atlético Boca Juniors, Daniel Angelici y respecto a esto, explicó: "Era previsible, no hay Bombonera que alcance. Con dos Bomboneras tampoco alcanzaría. Hay 27.000 populares disponibles y, al tener más de 90.000 socios con posibilidades de entrar, un gran número queda afuera". Y agregó: "El sistema no se colgó, pero no podemos resolver el malestar de los miles y miles de socios que no van a poder ingresar. En la Copa siempre hemos cobrado adicionales, nunca hemos aplicado el filtro. Nos pareció que era más ordenado, quisimos darle la posibilidad a la masa total de socios. Por más que estés todo el día explicándolo la gente no lo va a entender".

Hoy en día, la única solución lógica y posible que deambula por el barrio de La Boca es la construcción de un nuevo estadio. Que tampoco podrá albergar a todos los socios activos y adherentes de Boca, pero definitivamente ayudará. "Es algo que todos los socios y dirigentes tenemos que debatir en serio, nos estamos reuniendo con las agrupaciones para tratar este tema. Boca necesita, mínimo, un estadio para 80.000 personas", finalizó Angelici.