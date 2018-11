Daniel Angelici: "Para estos partidos no hay Bombonera que alcance"

A solo pocas horas de la gran final de la Copa Conmebol Libertadores, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, habló para los medios y dijo: “Queremos la Copa Liberadores en nuestra vitrina. El premio a los jugadores no será un problema”. Además, agregó: “Los jugadores de Boca deben entrar a la cancha tranquilos, relajados, a disfrutar. Estamos confiados. Es un orgullo haber llegado a la final de la Copa Libertadores”.

La venta de las entradas provocó incidente con los hinchas de Boca. Fue por la ausencia de un filtro para que tengan prioridad de compra aquellos hinchas que asistieron a una mayor cantidad de partidos de la Copa. Angelici habló del enojo de los simpatizantes “xeneizes” por lo ocurrido y dijo que “para estos partidos no hay Bombonera que alcance”. También, declaró: “Era previsible y es entendible el malestar de la gente. Se habilitaron 29 mil populares y al haber más de 90 mil socios hay un gran número que lamentablemente queda afuera”, admitió el presidente.

"Quisimos darles la posibilidad a los que pagan la cuota todos los meses de que puedan conseguir una entrada, por eso sacamos el filtro”, manifestó. El presidente describió la situación: “Estamos contentos porque hoy el sistema no se colgó, lo pudimos mejorar; lo que no vamos a poder resolver es el malestar de miles y miles de socios que no van a poder ingresar porque tenemos un cupo que Conmebol además nos limitó por el pedido que nos hizo”.

Angelici volvió a tocar el tema de refaccionar la Bombonera y dejo en claro su voluntad construir un nuevo estadio: “Tenemos un problema serio de capacidad en el estadio y Boca necesita una cancha para 80 mil personas”. Por último, declaró: "Los dirigentes tenemos que debatir, en serio, el tema de la nueva Bombonera”.