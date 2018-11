Delgado: "Pasó el trago amargo"

El defensor de Defensa y Justicia, Rafael Delgado, en un reportaje para el programa de radio Cracks del Sur destacó: "Me siento bien, la verdad que los partidos que vengo jugando lo he hecho bien y estoy conforme con mi rendimiento. Obviamente tengo que seguir mejorando y creciendo". Luego, agregó sobre la revancha frente a Junior: "Se laburó bastante, la verdad que fue un partido excelente, no se pudo pero estaba dentro de las posibilidades quedar afuera o ganar”.

Asimismo, el marcador de punta del equipo de Florencio Varela puntualizó: "Nosotros lo que más queríamos era ganar pero lamentablemente no se pudo, hicimos mérito también, hubo otras que pasaban que no da al caso, pero el grupo está muy bien, está metido así que contento”. Después, manifestó sobre el compromiso contra Vélez: "Es importante ganar este partido más por lo que habíamos pasado con el partido por la copa. Pasó el trago amargo, ganamos y es importante porque estamos prendidos".

Además el ex jugador de Rosario Central describió: "Ahora viene un equipo que está mal pero seguramente por su gente va a querer dar todo, así que vamos a laburar en la semana para estar bien". A su vez valoró: "La gente siempre fue así, ni bien arrancamos estuvieron en las buenas y las malas como lo dicen ellos, en ese sentido está muy bien".

Más tarde Delgado comentó: "Obviamente se habla del superclásico, hay chicos que jugaron en esos clubes y se habla, mi favorito es River, pero la verdad que juegan bien los dos así que vamos a ver qué pasa”.

Por otro lado, el técnico Sebastián Beccacece luego del triunfo frente al cuadro de Liniers elogió: "Celebro que haya este tipo de ideas, de propuestas que te exigen al máximo y te llevan a veces a estar en lugares que uno no desea, uno quisiera estar más en campo rival. Pero el rival juega, veníamos de una exigencia altísima. Destaco este coraje y esta valentía moral que tiene este grupo, por convivir con ellos día a día no tengo más que palabras de agradecimiento".