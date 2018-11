Edgardo Bauza: “Tuvimos chances para empatarlo”

Por la fecha doce de la Superliga Argentina de Fútbol 2018/2019 se enfrentaron Altico Tucan y Rosario Central en el estadio José Fierro de la provincia de Tucumán. El partido terminó dos a uno a favor de los dirigidos por Ricardo Zielinski, los goles del Decano lo convirtieron Mauro Matos y Luis Miguel Rodríguez. El gol Canalla lo hizo Fernando Zampedri. Los tres goles fueron en el primer tiempo. El elenco Auriazul, en los últimos veinticuatro partidos, sumó solo tres unidades. Con la derrota en esta fecha doce, alcanzo su octavo partido sin ganar, con cinco derrotas y tres empates.

Luego del partido, Edgardo Patón Bauza habló en conferencia de prensa y esto decía el entrenador Auriazul: "No hicimos un partido para perder, nos duele y seguiremos trabajando para el próximo. En el segundo tiempo lo manejamos y tuvimos chances para empatarlo; sobre todo con algunos centros que se cabecearon mal. Perdimos dos pelotas en mitad de cancha que nos costaron los goles. No era un partido fácil y al rival le costó mucho la victoria”.

El director técnico con pasado en San Lorenzo Almagro fue consultado por los periodistas presentes en la rueda de prensa, como será el partido por Copa Argentina contra Temperley (domingo dieciocho de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes), y con que futbolistas va a poder contar para este partido: “Vamos a empezar a preparar el partido de Copa Argentina. Es muy importante por todo lo que representa. No sabemos si Caruzzo llega. Cabezas no llega al próximo partido y Ruben tampoco creo que llegue. Creemos que lo de Zampedri no fue peligroso".