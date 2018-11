Le arrebataron dos puntos

En un partido en el que la lluvia fue la principal protagonista, Instituto fue superior pero en ningún momento pudo o más bien, supo, cómo cerrar el encuentro y el equipo del ''flaco'' Vivaldo se quedó con un punto muy importante.

A pesar de las complicadas condiciones de la cancha, Instituto contó en el encuentro con dos jugadores de un muy alto rendimiento como es el caso de Javier Mendoza y su goleador, Pablo Vegetti.

A los 17' de la primera etapa, el ex Chacarita ejecutó un córner el cual no pudo ser despejado por un defensor del ''funebrero'' pero si impactado por el ''9''. De esta manera la ''gloria'' se ponía en ventaja y el ex Boca Unidos llegaba a su séptimo tanto en el certamen.

A partir de allí el elenco cordobés tuvo dos chances para ampliar el marcador pero no pudo concretar. Los dirigidos por Darío Franco salieron al complemento a esperar y le dieron la pelota al rival.

A los 10 minutos del complemento, el ''tricolor'' llegaría al empate. Luego de una mano de Affranchino, Broggi sancionó penal y el Ramón Lentini cumplía con la ley del ex y ponía el 1-1.

De a poco Instituto se acomodó al golpe, salió del fondo y se volvió a meter en terreno rival. A los 22' de la segunda mitad, otro tiro de esquina de Mendoza terminó en una fallida definición de Agüero: pero Vegetti corrigió y puso el 2-1 y llegó así a su octavo tanto en el torneo.

Lo pudo liquidar la ''gloria'', la tuvo su goleador. Luego de un centro atrás de Franco Flores, le quedó en el área chica a Pablo Vegetti que definió al frente del arco pero el remate se fue desviado.

A tres minutos del final, Baima puso el 2-2 con un remate fuertísimo en un tiro libre desde la medialuna del área de Chiarini, que a pesar de la violencia del remate, da la sensación que pudo haber hecho algo más.

Fin de semana libre

Darío Franco y su cuerpo técnico tendrán varios días para preparar el próximo encuentro, ya que la fecha no se llevará a cabo por la disputa de la fecha FIFA del próximo fin de semana. Instituto volverá a jugar en principio el próximo sábado 24 de noviembre en condición de local frente a Deportivo Morón (horario a confirmar).

Síntesis

Chacarita: Fernández; Álvarez, Re, Soto, Lazarte; Menéndez, Módula, Vismara, Sánchez; Alderete; Lentini. DT: Vivaldo.

Instituto: Chiarini; Aguirre, Yabale, Canever; Flores, Navarro, Endrizzi; Affranchino, Mendoza, Ellacopulos, Vegetti. DT: Franco

Gol: PT, 17m Vegetti (I). ST 10m, de penal, Lentini (C); 21m, Vegetti (I) y 42m, Baima (C).

Cambios: PT 18m Agüero por Aguirre (I). ST, al comenzar, Álvarez por Lazarte; 23m Vazzoler por Módula (C); 35m Braida por Ellacópulos (I)

Amonestados: Lazarte (C), Flores, Affranchino, Navarro, Vegetti (I).

Estadio: Chacarita.

Árbitro: Jorge Broggi.