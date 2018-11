San Armani

Ayer la serie quedó abierta para cualquier lado y en la primera "Superfinal" con empate dos a dos, Franco Armani, mostró un buen rendimiento en La Bombonera. El portero del "Millonario" empezó la tarde con su voz de mando tradicional en el fondo y ordenando a sus defensores para detener cada avance del "Xeneize"​ y en la primera que lo llamaron a intervenir fue a los 33' del primer tiempo con un disparo fuerte de Ramón Wanchope Ábila y el ex Atlético Nacional respondió bien el primer disparo y en el rebote Ábila facturó con complicidad del "casildense".

En ese gol tuvo algo de responsabilidad porque le regaló el primer palo y después de eso con posterior empate. A los 45' de esa etapa inicial Benedetto cabeceó y venció la resistencia de Armani, sin embargo no tuvo nada que hacer y el ex delantero del América desvió justo el balón ante la floja marcación de Rafael Santos Borré, quien se confió que el portero de River salía a buscar ese envió al área y no lo marcó bien al ex Arsenal.

Tras, esas dos ocasiones fueron las únicas claras para el equipo de Guillermo Barros Schelotto y fue 100 por ciento eficaz en ataque para irse con la ventaja parcial al entretiempo. Mientras, en el segundo tiempo, no hubieron demasiadas chances para el local y solamente mandaban centros bien dominados por el ex Ferro. Luego del empate y cuando el encuentro se moría Carlos Tevez asistió de gran manera al "Pipa"​ y el guardameta de La Banda rápido de piernas y reflejos se quedó con el triunfo del dueño de casa, esa intervención junto a la atajada ante Emanuel Gigliotti por los Cuartos de final ida en el Libertadores de América y Everton en la semifinal de vuelta en el Arena Do Gremio, han sido clave para mantener su figura y el conjunto de Núñez tiene una muralla bajo los tres palos.