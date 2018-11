Edgardo Bauza: "Venimos arrastrando lesiones que complican”

Hoy por la mañana el primer equipo de Rosario Central se entrenó pensando en el encuentro del próximo domingo contra Temperley, por la primera Semifinal de la Copa Argentina 2018. Este partido entre Canallas y Gasoleros se disputara en el estadio Mario Alberto Kempes a partir de las 17:10 (horario argentino).

Para este partido, Edgardo Bauza no va poder contar con Germán que sufrió un golpe en la derrota Canalla el viernes pasado en Tucumán. También es el ex entrenador de Liga Universitaria de Quito no contará con óscar Cabezas, Miguel Barbieri, Diego Arismendi y Federico Carrizo (suspendido).

El probable once Canalla para jugar contra Temperley este domingo a las 17:10 en el estadio Mario Alberto Kempes es: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Marcelo Ortiz, Alfonso Parot; Diego Becker, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Washington Camacho; Maxi Lovera y Fernando Zampedri.

Luego del entrenamiento matutino que tuvo el primer equipo de Rosario Central en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario), habló en conferencia de prensa Edgardo Patón Bauza: "Venimos arrastrando lesiones que complican, pero igualmente la gente de Central se tiene que quedar tranquila, porque vamos a tratar de armar un equipo competitivo. La gente va a empujar el domingo. Vamos a esperar a Ruben al viernes, si está bien va a poder estar. Si no está para arrancar va a estar Lovera. Caruzzo trabajó de forma diferenciada pero bien. Él quiere jugar y lo vamos a probar el viernes. Este es un partido para asumir riesgos y conociéndolo creo que va a estar".

El entrenador con pasado en San Lorenzo de Almagro manifestó en rueda cual es el objetivo de su equipo en esta edición de la Copa Argentina: "La idea es tratar de llegar a esta final, que sería algo muy importante y después terminar el torneo lo mejor que se pueda para incorporar a 4 o 5 jugadores. Por eso el partido del domingo es muy importante, eso nos puede catapultar a la final y a la Libertadores".