Sin Borré para el capítulo final... pero con el capitán

Tiene dos semanas, Gallardo para preparar el once de cara a la batalla final en el Monumental y en el partido de vuelta ante Boca para quedarse con la Libertadores. Sin embargo, de cara a este encuentro, el "Muñeco" no podrá contar con Santos Borré, quien fue amonestado en La Bombonera y no estará presente en el compromiso de vuelta en Núñez.

Mientras tiene esa baja por el momento, en el día de hoy recibieron sus altas Ponzio y De La Cruz ambos se encontraban lesionados. En el caso del "León" su última vez en un cotejo oficial fue en la revancha ante Gremio y en aquella ocasión fue reemplazado por Enzo Pérez a los 23' primer tiempo en Porto Alegre; la molestia del volante central fue un desgarro de grado uno y ya se cumplieron quince días de aquella vez en el Arena Do Gremio.

Por otro lado, el entrenador "Millonario" también recibió otra buena noticia y el mediocampista uruguayo ya está en condiciones de cara al compromiso de vuelta ante el Xeneize. En el caso del ex Danubio en el espectáculo contra Aldosivi por Superliga, debió abandonar el terreno de juego por una molestia en el posterior y en su lugar ingresó Cristian Ferreira.

Por último, Scocco, está en los últimos tramos de su recuperación y el ex delantero de Newells trabajo en kinesiología. Sin embargo, a partir de la semana entrante ya practicara a la par de sus compañeros y la dolencia fue en el espectáculo por el torneo doméstico ante Estudiantes, "Nacho", estuvo a punto de ir al banco de suplentes en La Bombonera y decidieron no arriesgarlo en lo físico.