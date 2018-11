Aliseda: "Ahora estamos con la mente en Estudiantes de la Plata"

En una entrevista para el programa de radio Cracks del Sur, el delantero de Defensa y Justicia, Ignacio Aliseda afirmó: "Muy contentos por el grupo, salimos a jugar un partido donde el rival se hacía muy fuerte de local, por su gente. El resultado fue bueno, en sí parejo. Ahora estamos con la mente en Estudiantes de la Plata".

Luego, reconoció del partido que se disputó frente a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa: "Fue un clima tenso por la situación del club, quizás ellos querían salir a jugar con el aliento de su gente pero la gente no apoyaba tanto". A su vez, puntualizó: "Me sentí bien, ellos eran muy fuertes con la marca, llegaban bien al cruce, cerraban bien y quizás por eso no tuve muchas situaciones".

Además relató: "Estaba acostumbrado a concentrar con mi categoría y ahora con jugadores de experiencia, hay mucha intensidad pero hay que seguir trabajando". Después destacó: "Me siento muy bien con Nico Fernández, nos conocemos un poco y espero tener minutos con él para ver como funcionamos".

Después resaltó sobre la tarea de Sebastián Beccacece: "Es muy intenso, se nota en la cancha con los trabajos al 100%, siempre nos brindamos al máximo". Por último Aliseda soñó en voz alta: "La meta es seguir sumando minutos, seguir sumando roce, obviamente uno quiere estar en el once pero eso es decisión del técnico".

Por otro lado, después del empate frente a la formación rosarina, el técnico Beccacece reconoció en dialogo con la prensa: “El equipo va mereciendo estar arriba. El objetivo es competir en cada escenario, plantarnos en cada cancha en que nos toque jugar”. Este domingo a las 19:20 Defensa jugará los minutos que faltan disputarse ante Estudiantes. Antes de que se suspenda el cotejo por la intensa lluvia, el compromiso estaba empatado 1 a 1.