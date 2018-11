Gallardo: ''Trataremos de imponer condiciones''

A nueve días de la vuelta de la final de la Copa CONMEBOL Libertadores frente a Boca en el Monumental, el técnico de River, Marcelo Gallardo, dialogó en el mediodía del jueves con los medios en una conferencia de prensa que se desarrolló en el propio estadio.

Primeramente,Gallardo anticipó como intentará salir el equipo en el encuentro de vuelta el próximo sábado 24: "A veces se da que uno puede ser avasallante y a veces no. Trataremos de imponer condiciones. Contra Gremio no se nos dio, contra Boca impusimos condiciones y marcamos la idea de cómo se tenía que jugar el partido, pero después no lo pudimos sostener. El rival también va a intentar hacer lo suyo, el partido va a ir cambiando de acuerdo a lo que vaya pasando".

El Muñeco, contó las sensaciones que le dejó el partido de ida, en el que él no pudo estar presente por la sanción de la CONMEBOL: "Cuando uno lidera un plan o una estrategia del juego, tiene que evaluar cómo juega el rival. Decidimos jugar así pensando en que podíamos imponer nuestras condiciones. En la primera media hora se dio así, pero no lo pudimos sostener y después se emparejó. En el momento en el que estábamos mejor, ellos se pusieron en ventaja. El equipo se repuso de situaciones adversas y eso habla bien".

"Se ha visto una buena final de fútbol, con dos equipos con buenas posibilidades de ganar el partido. Se jugó en un contexto en el que muchos quieren hacer creer que es un partido de vida o muerte. Esperemos que sea una final de igual manera, que se vive con pasión y que gane el mejor que juegue ese día. Hay que parar con eso de exagerar y de decir 'qué pasa si tal pierde...' porque ya tenemos un clima de país bastante complejo", reflexionó Gallardo sobre el escenario emocional con el que se vive esta final.

También, afirmó que felicitó a su ayudante Matías Biscay, quien tomó las riendas del equipo en el partido del último domingo: "Lo felicité porque claramente es un buen compañero de trabajo, un gran profesional, como todo mi equipo de trabajo. Se la ha bancado muy bien, no es la primera vez, pero esta es una historia diferente. Hicieron un trabajo espectacular".

Sobre su reacción al finalizar el partido: ''Fue una expresión natural de querer compartir algo con nuestra gente''.

Por otra parte, tuvo tiempo para reflexionar acerca de su salida a uno de los balcones del Monumental para saludar a los hinchas tras el cierre del encuentro: "Lo viví con mucha tensión. Sentí que el primer tiempo fue muy bueno, pero después fue muy parejo. Lo podríamos haber perdido en la última jugada. Había como 5.000 hinchas en el club y yo, al igual que los jugadores, nos debemos a los hinchas. Fue como una descarga, fueron dos días seguidos en los que los hinchas se manifestaron. Después, lo que los demás quieran inventar o ese chiquitaje... es problema de los demás. Fue una expresión natural de querer compartir algo con nuestra gente. Nos sostenemos con ese ida y vuelta con nuestro público".