Scaloni confirmó el equipo para el primer choque ante México

De cara al primer partido ante México y previo a lo que sería, en principio, sus últimas dos presentaciones como entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni confirmó los once para el choque en el Mario A. Kempes de la ciudad de Córdoba este viernes a las 21:00.

“Marchesín, Saravia, Foyth o Mercado, Funes Mori, Tagliafico, Correa, Lo Celso, Paredes, Acuña, Dybala y Lautaro Martínez; ese sería el equipo para mañana”, comenzó diciendo el técnico albiceleste.

Las buenas actuaciones de la Argentina bajo el mando de Scaloni, sumadas a las complicaciones en las gestiones de AFA para poder convencer a los grandes nombres, pusieron al DT interino como un fuerte candidato a seguir en el cargo hasta la Copa América de 2019. Sin embargo, más allá de las especulaciones, el entrenador fue claro en sus deseos y señaló que, de momento, si enfoque está puesto en esta doble jornada y en el Sudamericano Sub 20.

“Nosotros estamos pensando en estos partidos y el 10 de diciembre comenzaremos a pensar en la pretemporada para preparar el Sudamericano Sub 20. A mí me ilusionan mucho los próximos partidos de la Selección. Y, sobre todo, me ilusiona mucho poder dirigir a la Sub 20 en el Sudamericano”, afirmó.

Además, Scaloni habló sobre el actual grupo de jugadores, destacando su gran presente y su potencial a futuro. Pero principalmente reafirmó que su intención es que todos sumen experiencia de cara al futuro.

“Los jugadores que están actualmente tienen un presente muy bueno y mucha proyección. Los equipos que se preparan tienen que ver con una búsqueda de cara al futuro. Se intenta que todos puedan jugar, y lógicamente se citan jugadores que nos dan garantías. En la Selección actual hay gente joven, tenemos jugadores de 23 o 24 años que tienen mucho futuro; hay que darles lugar. Varios de los chicos que están hoy en la Selección se conocen de los clubes. Hay gente nueva y joven”, señaló el técnico.

“El objetivo principal es el de sumar jugadores de calidad e ir formando una manera de juego. Argentina tiene la suerte de tener grandes jugadores en todas las ligas. El principal problema aquí es el de tener que armar una lista y, de manera inevitable, tener que dejar afuera a jugadores de nivel”, añadió Scaloni.