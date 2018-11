Agustín Verdugo: "Tenemos que sumar lo que más se pueda"

El Tomba viene de una derrota ante Huracán por 2 a 1. Sin embargo, la caída llegó después de tres victorias consecutivas. Los jugadores saben que el equipo tiene con qué sobreponerse. Así lo confirmó Agustín Verdugo a la prensa.

“Tenemos que seguir trabajando igual sin bajar la intensidad. Nos quedan seis puntos y tenemos que sumar lo que más se pueda”, reafirmó el defensor que el domingo reemplazó a Luciano Abecasis contra el Globo.

El lateral de 21 años que aprendió todo en el Expreso y debutó en Primera División hace dos años, deja su sello cada vez que ingresa a la cancha.

"Cada vez que me toca jugar trato de dar lo mejor, si me tengo que romper la cabeza, no hay dudas", confesaba el mes pasado a Ovación 90.

El equipo mendocino tuvo un entrenamiento matutino que comenzó con un trabajo en el gimnasio y continuó con ejercicios de velocidad y resistencia en cancha. En la segunda parte hubo táctica, potencia y definición.

Amistoso internacional

Este fin de semana no habrá Superliga por un nueva fecha FIFA. Pero el domingo 25 de noviembre, Godoy Cruz jugará un amistoso con Peñarol en Montevideo.

El partido será por el festejo del campeonato obtenido por el club uruguayo y no contará con la presencia de hinchas visitantes. Consultado sobre cómo ve a tamaño rival, Verdugo señaló: "No esperábamos un amistoso así, pero es muy lindo jugar contra un equipo importante como Peñarol".

Peñarol se consagró bicampeón y obtuvo su título número 52, tras vencer 2-1 en el clásico a Nacional de Uruguay, con los argentinos Maxi Rodríguez y Lucas Viatri en su plantel.

El Tomba tiene un parate largo en la Superliga. El plantel volverá a entrenarse mañana y luego tendrá descanso. Está previsto que viaje el 24 a Montevideo para regresar el lunes 26.

Luego del amistoso no jugará el siguiente fin de semana porque el partido versus River, por la 13ª fecha, fue postergado. Por lo tanto, sólo tendrá dos encuentros para cerrar el año: el 3 de diciembre contra Tigre en Buenos Aires y el 8, ante Independiente en el Malvinas Argentinas.