Caruzzo: "La idea es poder llegar bien al domingo"

En el día de hoy, Rosario Central se entrenó en el predio de Arroyo Seco en lo que fue su última práctica antes de partir mañana rumbo a Córdoba para disputar el domingo la semifinal de la Copa Argentina frente a Temperley. Una vez terminado el entrenamiento, habló en conferencia de prensa Matías Caruzzo, quién se encargó de confirmar que estará presente en este duelo clave para su equipo: "Si bien los tiempos son un poco cortos y justos, venimos haciendo un esfuerzo para poder tratar de llegar al domingo lo mejor posible. El desgarro fue grande, venía molestándome desde hace un tiempo, pero a veces a uno lo emocional le gana a lo racional, entonces traté de seguir jugando hasta dónde aguanté, así que la idea es llegar lo mejor posible al domingo".

Caruzzo llegó con algunas molestias al partido frente a Patronato y aún peor al clásico frente a Newells. Sin embargo, el defensor decidió jugar igual, dónde lo hizo con muy buenos rendimientos. Por lo tanto, luego de eso fue preservado frente a Colón y Atlético Tucumán ya que esa molestia se convirtió en desgarro.

El defensor se encuentra actualmente en los últimos días de recuperación de esta lesión y llegaría con lo justo al choque del domingo, con la posibilidad latente de que pueda resentirse de su lesión. Por ese entonces, el ex-jugador de San Lorenzo fue consultado si cuenta con algún tipo de temor de que lo último mencionado suceda, a lo que respondió: "No, de ninguna manera. Si tomé la decisión de jugar, debo hacerlo sin ningún temor, asumiendo los riesgos y sabiendo lo que significa jugar este tipo de partidos".

Luego, el defensor canalla manifestó como se siente desde lo físico tras volver a hacer fútbol en la práctica de hoy: "Estoy 10 puntos. Si no lo estuviera, no jugaría. Quiero sentirme bien y si lo quiero hacer quiero hacerlo bien. Sería una irresponsabilidad mía entrar a la cancha y no poder hacerlo al máximo".

Cómo es de público conocimiento, Rosario Central lleva ya ocho partidos sin ganar en la Superliga. Por lo tanto, Caruzzo se encargó de darle la importancia que requiere jugar la Copa Argentina, pero sin dejar de lado el torneo local: "Tenemos que prestarle mucha importancia a la Superliga. Sabemos que este partido va a ser clave, pero los del torneo también. Hoy no estamos en condiciones de mirar hacia un solo lado".

Cerrando la conferencia, el defensor contó como se están preparando para el próximo compromiso que tendrá Rosario Central frente a Temperley: "Es el momento para el domingo ganar, tratar de apostar a jugar una final, de apostar y jugar un partido más, tenemos esa posibilidad. No podemos subestimar a nadie, en mi cabeza eso no existe. Hay que demostrar y hacer las cosas que tengamos que hacer para ganar el partido"