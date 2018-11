No sale de la crisis

En la primera mitad, San Lorenzo se quedó con cinco jugadores en el medio (Botta, Belluschi, Insaurralde, Rojas y Merlini) y solo Nicolás Reniero en la parte superior. El local tenía entonces el manejo del balón, pero las salidas eran imprecisas. El Tucumán intentó robar la pelota en el medio y dejar el contraataque, buscando espacio para presionar por el derecho y el dolor.

Foto: Prensa San Lorenzo

En un buen momento de San Lorenzo, una jugada del lado derecho de la defensa del azulgrana desconcertó a todo los fanáticos y dejó a Rodrigo Aliendro de la mano de Coloccini, quien tocó el balón con la mano en el barrido.

El penal de Luis Rodríguez, quien cortó a Nicolás Navarro con tan mala suerte que la pelota golpeó el palo, rebotó en el arquero y consiguió peterne en el fondo de la red, fue el primer disparo al gol del Atlético Tucumán.

Fueron 27 minutos y San Lorenzo había hecho el gasto allí. El segundo tiro al arco fue el de San Román, a los 38 minutos, que se convirtió en el segundo del Decano.

En el segundo tiempo, el Ciclón salió con la misma convicción que en la primera etapa, pero también con las mismas deficiencias. El rival decidió hacerse cargo de la ventaja en su propio campo, doblando sus líneas para defenderse.

San Lorenzo no pudo complicar al Atlético Tucumán en ningún momento, más allá de algunos enfoques a la derecha a los pies de Rubén Botta. Los cambios tampoco funcionaron, ya que la entrada de Castro en lugar de Rojas no contribuyó a la circulación del balón, la salida de Merlini por Nahuel Barrios no contribuyó a la profundidad y la entrada de Gaich al final no dio tiempo al delantero. mostrar.

Cabe destacar que el DT de San Lorenzo, Almirón, asumió la fecha pasada en el empate sin goles en la cancha de Vélez y ahora se le viene el clásico con el encumbrado Huracán, nuevamente en el Nuevo Gasómetro el domingo a partir de las 17.10 horas.