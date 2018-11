A la espera de Morón

La fecha FiFA del último fin de semana hizo que el empate hace algunas semanas atrás frente a Chacarita quede algo lejano en el tiempo.

El día de hoy Instituto realizó su segunda práctica en vistas a su compromiso del próximo viernes frente al ''gallito''. La semana que comenzó tuvo la vuelta oficial de los entrenamientos del central Víctor López, prácticamente recuperado de su lesión que lo dejó varios meses afuera.

Además de la recuperación de su capitán, Pablo Vegetti y Gastón Yabale y Sebastián Navarro también entrenaron a la par de sus compañeros. Ambos habían terminado la práctica del día viernes con molestias.

Si bien el DT de la ''gloria'' Darío Franco, no paró ningún once en la práctica, todo hace pensar que de no mediar inconvenientes Instituto saldrá a la cancha con los mismos protagonistas de los últimos partidos excepto en el arco, ya que Julio Chiarini decidió retirarse.

Una joya por Alta Córdoba

El pasado domingo bajo un sol radiante en la capital cordobesa y frente a un gran marco de público, la selección argentina comandada por Lionel Scaloni, realizó un entrenamiento antes de partir para Mendoza a disputar el segundo partido de la Copa Adidas frente a México, su rival del pasado viernes.

Sin dudas el más buscado por las hinchas y las cámaras fue Paulo Dybala, quien volvió a pisar el césped del monumental de Alta Córdoba después de 6 años.

El oriundo de Laguna Larga, recibió además, un reconocimiento por parte del club antes de iniciar la práctica y al finalizar la misma le dijo algunas palabras a la gente presente y a los hinchas ''albirrojos''.

Al finalizar la jornada, ante los micrófonos de los medios concluyó: ''Somos chicos jóvenes que necesitamos el apoyo de la gente. Les pedí que nos apoyaran porque necesitamos de ellos. Esta vez tuve otro trato pero yo intento sentirme como se sienten todos mis compañeros. Se dio la particularidad de que entrenamos hoy donde nací, por eso tanto cariño hacia mí".

Foto: La Nación