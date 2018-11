Entrevista. Vanina Correa: “Mi idea es terminar mi carrera futbolística en Rosario Central”

Vanina Correa es la arquera titular del seleccionado femenino hace años. Hoy en día se encuentra atajando en el club Social Lux de la ciudad de Rosario. Fue también guardameta de Rosario Central, Boca Juniors, Banfield y Renato Cesarini. Disputó dos Sudamericanos, una Copa América, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008 y en julio del próximo año disputará su segundo Mundial.

- Con respecto a tu debut, en el año 2000: ¿Qué nos podes contar?

- Arranqué a los 16 años en el año 2000. Estuve en el Sub 19 porqué en ese momento se desarmó porque no tenía competencia, y con todo este conflicto me pasaron a la Selección Mayor. Recién en el año 2003 tuve competencia, que fue en el Sudamericano del 2003 en Perú, allí terminamos en el segundo lugar.

- ¿Jugarías nuevamente en Rosario Central?

- Sí, mi idea es terminar mi carrera futbolística en Rosario Central, que fue el club donde empecé, tengo unas amigas en Central, que me dicen que vaya, y yo diariamente les comento que voy a volver.

- ¿Tenés alguna anécdota de tu paso por Boca Juniors?

- En la Copa Libertadores de América del año 2010 quedamos terceras. Recuerdo que jugamos un con equipo paraguayo, en donde fue un partido durísimo, íbamos ganando, nos empatan y por suerte terminamos ganando 3-2. Muchos equipos del continente se armaron muy bien para esta Copa.

- ¿Cuál es tu opinión sobre el fútbol femenino en general?

- El fútbol femenino en general esta desvalorizado, no está visto, tampoco acompañado, hay muchas chicas que quieren jugar al fútbol y no pueden hacerlo. Estaría bueno que se organicen ligas juveniles, porque si vos vas, armas un equipo profesional y no tenes juveniles no te sirve, creo que los clubes en la Argentina que tienen juveniles son: Rosario Central y otros clubes. Hay chiquitas que desde pequeñas quieren jugar al fútbol.

- ¿Cuál es tu equipo favorito del fútbol femenino? ¿Por qué?

- Mi selección favorita es la Argentina, por el grupo que se armó, porque también la veníamos peleando hace tiempo. En el repechaje contra Panamá ya conocíamos la mayoría. Me gusta mucho como juega el Paris Saint-Germain FC Féminines, tuve la posibilidad de verlo jugar y lo hace muy bien. Este equipo creció tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

- ¿Qué recordás del Campeonato Sudamericano, jugando en la Argentina en el año 2006?

- Recuerdo mucho el triunfo por dos a cero contra Brasil en Mar del Plata. Se dio la posibilidad de clasificar antes de jugar con Brasil porqué había empatado Chile (perdió aquel partido con Uruguay por dos a uno en el estadio José María Minella.). O sea habíamos clasificado antes de jugar, al partido con Brasil lo jugas como sino hubiésemos estado clasificados pero igual ganamos por dos a cero.

- Para la Copa Mundial de julio próximo a jugarse en Francia. ¿Te animas a pronosticar hasta que instancia llegarán en el Campeonato?

- El objetivo principal es pasar la fase de grupos, este sería el objetivo principal del plantel. Nosotras recién venimos levantando cabeza y vamos a competir con equipos que son profesionales.

- ¿Brasil sigue siendo una Selección temible?

- Brasil es una selección con recambio, se va Marta y vuelve otra, que juega igual que Marta pero juega un noventa por ciento igual que la 10 brasileña. Ellos tienen una Liga profesional, van sacando jugadoras de inferiores muy rápido. Pero a Brasil le dolió muchísimo la eliminación contra Suecia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

- ¿Qué sentís cuando cantas el Himno Nacional Argentino?

- La verdad se te infla el pecho cuando cantas el himno. Por ahí lo vivimos acá de otra manera a cancha llena, cosa que antes no lo habíamos vivido, fue muy lindo lo que vivimos en cancha de Arsenal de Sarandí en el partido que le ganamos cuatro a cero a Panamá.

- ¿Pensás que esta puede ser tu última etapa con el seleccionado argentino?

- Yo creo que sí, esta puede ser mi última etapa con la Selección Argentina. Yo a las chicas les decía el año que viene para mí es el último. Es el Mundial y el Panamericano, y ya creo que es lo último mío con el seleccionado argentino.

- ¿Vas a seguir ligada al fútbol después de tu retiro?

- Seguramente sí, es muy probable que haga una escuelita de fútbol femenino o un curso de técnico para poder manejarme mejor, o sea para fomentar más el fútbol femenino en Rosario. Mi entrenador es Eldo Milatich y entrenó en el Grupo Ekipo de Funes (localidad a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario).