¡Se viene la Finalísima!

Es el partido que el futbolero de ley no quiere perderse. Es el encuentro más importante de la historia del fútbol argentino. Nadie lo imaginaba, pero se dio: una Final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Los dos equipos más grandes de Argentina están próximos a definir mano a mano nada más y nada menos que la Copa Conmebol Libertadores. Esta final de vuelta, se dará a partir de las 17hs de este sábado, en el estadio Monumental. Estará arbitrada por el uruguayo Andrés Cunha y será televisada en vivo por la señal de cable Fox Sports.

Este partido se presenta muy interesante, por el hecho de que en el choque de ida en La Bombonera, Millonarios y Xeneizes empataron 2-2 y dejaron la serie abierta para definirla en el Monumental. Si la igualdad en el resultado global persiste cuando terminen los 90 minutos reglamentarios, habrá alargue y si no se sacan ventajas definirán la Libertadores por penales. En este contexto, tanto Marcelo Gallardo como Guillermo Barros Schelotto trataron de cuidar lo mejor posible a sus mejores futbolistas de cara a este duelo.

El equipo que dirige tácticamente el Muñeco Gallardo, deberá ajustarse a los diferentes inconvenientes que se le presentaron para este Superclásico. Por un lado, el mismo Gallardo no podrá estar en el banco de suplentes por la sanción que le aplicó la Conmebol y será reemplazado por sus ayudantes de campo, Matías Biscay y Hernán Buján, que dirigirán al equipo ante el Xeneize, como ocurrió en el encuentro de ida en la Bombonera.

Por otra parte, la Banda no podrá contar con dos delanteros importantes, como lo son el colombiano Rafaél Santos Borré e Ignacio Scocco. El primero no podrá jugar porque llegó al límite de tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión, mientras que Nacho no podrá estar presente en esta Final porque padece una lesión muscular en su gemelo derecho.

La formación de River no está confirmada y si bien hay algunos indicios de cuál puede ser el once titular, se sabe que Gallardo es impredecible para afirmar un equipo cuando va a disputar un partido en condiciones especiales. La probable formación del Millonario podría estar conformada por: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero; Gonzalo Martínez y Lucas Pratto.

Por el lado de Boca, Guillermo Barros Schelotto no confirmó la alineación para medirse ante la Banda. Al conjunto de La Ribera también le surgió un problema que es el de la ausencia de Cristian Pavón, una de las figuras del equipo y hombre que suele jugar en la Selección Argentina. Este delantero rápido y habilidoso no podrá estar disponible por sufrir un desgarro en la Final de ida.

En este sentido, el Mellizo Barros Schellotto es probable que ponga desde el inicio a los siguientes futbolistas: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro Magallán, Carlos Izquierdoz, Lucas Olaza; Wilmar Barrios, Nahitan Nández, Pablo Pérez; Carlos Tévez, Ramón Ábila y Darío Benedetto.

Para este Superclásico, cabe destacar que se agotaron las localidades para estar en el Monumental y que más allá de la locura que genera este choque de gigantes, el fútbol es un juego, por más apasionado que sea. El cuadro que gane va a lograr quedarse con una copa muy importante, y el que pierda debe irse con la frente en alto porque ambos dieron lo mejor de si, a lo largo de la competencia. Ambos equipos son grandes a nivel mundial y nadie podrá arrebatarles lo que consiguieron a lo largo de su historia.

Historial copero entre River y Boca

A lo largo de la historia de las copas internacionales, el Millonario y el Xeneize se enfrentaron en 28 ocasiones. De esas, River ganó ocho (todas en el Monumental y se puede sumar el incidente del gas pimienta en la Copa Libertadores 2015, en donde tras igualar 0-0 en el primer tiempo, la Conmebol lo suspendió y le dio el partido por ganado a la Banda por 3-0), Boca triunfó en diez y empataron nueve veces.