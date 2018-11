D'Onofrio: "¿Cómo puede ser que 15 tipos nos arruinen todos?"

Rodolfo D'onofrio, presidente de River, salió a hablar tras la suspensión de la final de la Copa Libertadores ante el clásico rival y se refirió a lo sucedido con el micro de Boca: “No entiendo como el micro que traía a los jugadores de Boca fue castigado con piedras y todo lo demás. Me parece que es algo que debería haberse previsto, me preocupa mucho que en nuestros espectáculos dado que hay inadaptados siempre no se haga la prevención adecuada, porque corremos riesgos como acabamos de pasar”.

“A los que han venido, por 15 personas se frustraron, mañana vuelvan con su entrada que River los va a estar esperando – se lamentó D´Onofrio - Espero que se tomen todas las prevenciones que se tienen que tomar para que estas cosas no ocurran nunca. Le pido disculpas a toda la gente de River que ha viajado para ver este partido, que viene de lejos”.

La postergación y definitiva suspensión del partido se puso en vilo durante 4 horas, D'Onofrio acerca de las reuniones que tuvo con su par de Boca (Daniel Angelici) y las autoridades de CONMEBOL y FIFA comentó: “Hubo decisiones de CONMEBOL de jugar en determinados horarios en función de ver cómo estaban los jugadores de Boca. Cuando la CONMEBOL planteaba de jugar el partido y me pregunta que opinión tenía, cuando me la preguntaron porque cuando uno no es parte no puede estar hablando, les dije: ‘No se debe jugar hoy. No podemos jugar contra un equipo que no este en las condiciones adecuadas para enfrentar una final como esta'. El que no lo entienda de esta manera, esta de una vereda de en frente de lo que podemos pensar nosotros”, el final es conocido por todos: Se jugará mañana a las 17 hs.

Con respecto a su posición personal sobre lo ocurrido, confesó: “Me siento muy mal, frustrado, casado. Uno pide en el fútbol Argentino que tengamos espectáculos en base a lo que pretendemos, el esfuerzo que se hace, los costos que tiene. Hay veces que uno no se rinde, tenemos que lograr que triunfemos los que queremos vivir en paz, en tranquilidad, los que queremos caminar por la calle, que no pase como me pasó a mí que me asaltaron hace un año. Basta por favor”.

"Que por 15 tipos, los dos clubes más grandes de la Argentina tengamos que vivir esto, da una bronca bárbara" afirmó con bronca D'Onofrio.

El presidente de River, en un momento de la transmisión de Fox, no pudo ocultar su malestar con lo ocurrido, por lo cual expresó: “¿Cómo puede ser que nos pase esto? ¿Cómo puede ser que 15 tipos nos arruinen todos? ¿Cuándo vamos a vivir en paz? Si no nos ocupamos que la gente no viva en la pobreza, que se invierta en educación, si no hacemos un montón de cosas que tenemos que hacer…Hay que tomar conciencia. Yo pregunto: ¿Agarraron a algunos de estos 15? Identifíquenlos y que se hagan responsables, que no tengan derechos de caminar por la ciudad de Buenos Aires, que estén presos”.

“Mañana jugaremos, estaremos con un ánimo distinto, esto será una anécdota fea, mala para el fútbol Argentino porque el mundo entero se enteró. Sería bueno que todos los medios cuenten realmente cómo fue, que 15 tipos lograron estropear lo que millones de Argentinos están apasionadamente esperando por la transmisión de televisión. 15 no pueden arruinar a la Argentina, lo que es la pasión del fútbol Argentino” cerró D'Onofrio esperando que mañana se pueda jugar una final en paz.