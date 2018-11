Bauza, previo al partido frente a San Martín(SJ): "Mañana vamos a definir el equipo"

Luego de haber vencido este último viernes a Estudiantes por 2 a 1, Rosario Central volvió a los entrenamientos este domingo en Arroyo Seco para ya comenzar a preparar lo que va a ser el partido de este Martes a las 21:10 nuevamente en el Gigante de Arroyito frente a San Martín de San Juan (partido correspondiente a la fecha 7 de la Superliga que fue suspendido por las elecciones que se llevaban a cabo en Rosario Central el 30/09).

Por lo tanto, una vez terminado el entrenamiento del primer equipo auriazul, dialogó con la prensa el DT Edgardo Bauza, quién ante la consulta, expresó que aún no está en condiciones de confirmar el 11 inicial para el Martes, pero dio algunos indicios: "Todavía no tenemos el equipo, porque tenemos algunos con problemas como Arismendi y Herrera. Calculo que la defensa será Bettini, Caruzzo, Cabezas y Parot. Luego, Ortigoza y Gil van a jugar en el medio y arriba van a estar Marco Ruben y Zampedri. Lo único que me falta definir son los volantes. Mañana vamos a ver si podemos confirmar bien el equipo y definir ya todo".

Cómo bien definió Bauza, la única duda que mantiene tiene que ver con los carrileros. Ante la consulta de cómo terminaron luego del partido del viernes Federico Carrizo y Washington Camacho y si serán ellos los titulares, el "Patón" expresó: "Carrizo y Camacho terminaron bien. Mañana vamos a seguir trabajando desde lo táctico y vamos a hacer un poco de pelota parada y ahí vamos a definirlo, pero los candidatos a jugar son ellos".

Para cerrar, el DT auriazul palpitó el partido que se le vendrá a su equipo frente al "Santo" : "Es un partido importante, la gente nos va a apoyar y eso también va a ser muy importante porque va a ser un apoyo para todo lo que venga".