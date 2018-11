Leonardo Madelón: "Nadie quiere ver a este Unión"

Por la fecha 13 de la Superliga Argentina de Fútbol 2018/19 se enfrentaron Unión y Vélez Sarsfield en el estadio 15 de Abril. El partido terminó 2 a 0 ante el elenco dirigido por Gabriel Heinze, los goles del encuentro los convirtieron Nicolás Domínguez y Lucas Robertone.

Ahora el conjunto Tatengue bajó a la posición 9° en la Superliga Argentina, los dirigidos por Leonardo Madelón hoy en día tienen 19 puntos. Recordemos que este lunes 3 de diciembre va a estar visitando a San Martín de San Juan, por la fecha 14. Este encuentro comenzará a las 19:20 horas.

Luego del partido, Leonardo Madelón habló en conferencia de prensa y esto decía el entrenador Tatengue: "Esperemos que sea un momento, pero sin dudas que nadie quiere ver a este Unión. No hay que comerse ningún cuento, nosotros tampoco. Tengo que cambiar cosas, el cuerpo técnico se hace cargo porque no es lo que deseábamos. Hay bajos rendimientos y habrá que hacer cambios. Tomaremos alguna decisión, hay bajos rendimientos, hay otros que están esperando y probaremos. Hay que cortar esta racha adversa, tenemos que ir a San Juan a sumar, si después podemos ganar, no tenemos que perder puntos".

Siguiendo con la rueda de prensa realizada en el estadio Tatengue, el ex director técnico de Belgrano de Córdoba agregó: "Vélez nos ganó bien, me duele decirlo. Tiene un plantel dinámico, muy parecido al nuestro. Cuando nos acomodamos después del 1-0 fuimos por más pero no tuvimos chances de gol, Soldano no tuvo situaciones, no llegamos por los costados, no triangulamos. En el segundo tiempo tuvimos situaciones de peligro, no de gol y no alcanza. Soy el que más autocrítica tengo, hay que resolverlo rápido, no fue una buena presentación y estamos muy bajos de nivel. Tengo que reponer al plantel y empezar a sumar otra vez. Quizás perdimos el grado de pobreza. No tengo ninguna duda de que ahí esta la salida".