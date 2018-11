D'Onofrio: "Macri nos da el apoyo para que se juegue en River"

Tras viajar a Paraguay, el actual Presidente del Club Atlético River Plate habló con Jonatan Viale por Radio La Red. Rodolfo manifestó el apoyo de Macri para que la Final se juegue y además hizo referencia al conflicto con los barras que terminó con el allanamiento al Club.

"En la Conmebol pretenden que el partido no se juegue en nuestro país y que lo del público ya no importa. La posición de nosotros es que tenemos que jugar el partido en nuestra cancha", comenzó diciendo. Luego agregó: "La reunión fue cordial, Domínguez nos comentó su interés en que el fútbol sea un juego y no haya violencia. Él nos dio la nota en lo que sería en principio la resolución pero esperando lo que resuelva el tribunal de disciplina sobre el pedido de Boca Juniors".

"Un allegado al Presidente de la Nación me hizo saber que el interés de Macri era que el partido se tendría que haber jugado el día domingo. Además, está interesado en que el partido se juegue en la cancha de River, con nuestro público y que brindaba la seguridad necesaria para que sea así. Creo que estamos ante el G-20, y entiendo que será un éxito. Si podemos hacer un evento de tal magnitud como no vamos a poder hacer un partido de fútbol", tiró el Presidente del Millonario.

Sobre los hechos ocurridos el día sábado aclaró: "Estos no nos pueden vencer. Yo me metí en River para acabar con esto. Necesitamos más educación y más seguridad. Hacer cumplir las leyes y esta gente no puede vencernos".

"El sistema de seguridad falló y River no es responsable de eso. Sí de los hinchas que hicieron lo que hicieron. Esas personas no quieren al club, ni al país ni a un ser humano. No se puede tirar piedras y hacer un desastre como el que se hizo". Y luego amplió: "Esto no es lo que pretendemos para nuestro país".

Luego, retomando el tema del partido a disputar por la Final de la Copa Libertadores, repitió: "Tenemos todo el apoyo del Presidente Macri para que el partido se realice en River y con público de River. Nos quieren sacar porque falló el sistema de seguridad. Entiendo a Domínguez y su postura pero es lo que nosotros expresamos y queremos por nuestra gente. Esto no es vida o muerte".

"Lo que creo es que nos quitarían a las más de 66.000 personas, la posibilidad de ver el espectáculo que queríamos ver. Esta Copa ya esta medio gris, pero necesitamos darle el brillo adecuado".

Con respecto a lo ocurrido con los barras de River Plate, subrayó: "Estamos a disposición del fiscal en el tema. Se le dio toda la información para ver si alguien cometió ese acto ilícito, estamos a disposición para que lo encontremos. Con la tensión que estoy viviendo en estos momentos por el partido, me fijo poco en este tema. Vengo de viajar de Paraguay. Es grave, pero ahora no tengo toda la información sobre el tema ahora".

Por último, para cerrar su entrevista, Rodolfo tiró: "La discusión con Angelici fue cordial, quedamos en una cosa para jugar a las 24 horas. Le dije que sentí una traición de su parte, y me respondió que tenía compromiso con los socios. Acá cada uno toma su postura. Yo creo que hay que definirlo en la cancha. El giro de Angelici me sorprendió porque habíamos acordado adelante de Domínguez una cosa y de la noche a la mañana pidió los puntos".