Holan: "No jugamos bien"

“No jugamos bien”.Con esa frase empezó Holan su conferencia de prensa.Es que con el empate de Racing frente a Banfield y teniendo en cuenta que jugaba contra Lanús, anteúltimo en la tabla, se esperaba otra actuación por parte de Independiente.El resultado fue 1 a 0 a favor del granate en un encuentro que tuvo a un desconocido Independiente.

“No tuvimos la frescura de otros partidos. Creo que no jugamos bien, pero no creo que haya sido una cuestión de actitud; no corrimos bien. No quiero buscar excusas, no jugamos bien” expresó el Dt con completa sinceridad una vez terminado el encuentro. Y tiene razón; el equipo no pudo encontrarse en la cancha con laterales que no pasaban al ataque y con Gigliotti totalmente aislado.

Sobre la próxima fecha ante Boca declaró:“El próximo fin de semana tendremos un partido lindo para jugar, de locales. Tenemos que recapitular rápidamente”.Con el resultado de esta fecha, Independiente quedó a 8 puntos de Racing, algo bastante alejado de lo que se esperaba en la previa del torneo.

Además en su análisis del partido admitió que el equipo “nunca se encontró” y que con realizar los tres cambios al mismo tiempo buscaba otro resultado.”Pensé que Cerutti nos iba a dar más velocidad, Silva más distribución y Benítez más conexión con los delanteros”, agregó el entrenador.

Finalmente se refirió al mercado de pases y reconoció que iban a tener varias ventas este verano debido a las necesidades económicas de los jugadores y de la institución .Tratar de negociar en silencio va a ser la prioridad del club manifestó el entrenador y agregó que cuando se hace público el interés por un jugador su precio sube. Además, agregó que Juan Escobar y Richard Sánchez son opciones para reforzar el equipo siempre y cuando la economía del club lo permita.