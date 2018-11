Por la Semifinal de la Copa Argentina, River no pudo en Mar del Plata ante Gimnasia de La Plata y luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, cayó 4-5 por penales y se quedó afuera del certamen.



El primer tiempo estuvo planchado en los primeros minutos, ya que ambos equipos no tuvieron situaciones de gol. El encuentro se activó a los 29, cuando el Millonario llegó a la apertura del marcador, por intermedio de Gonzalo Martínez, quién con la ejecución de un tiro libre complicó al arquero Alexis Martín Arias, que no pudo contener el remate y de esa manera el partido se ponía 1-0.



Sin embargo, la respuesta del Lobo no se hizo esperar y a los 33 minutos llego al empate, luego de un error del portero Franco Armani, que tras un tiro de un rival dejó el balón servido para que Lorenzo Faravelli empuje la pelota casi que adentro del arco y coloque el 1-1 en el marcador.



Posteriormente, la Banda contestó a los 34, con un anticipo de Ignacio Fernández tras la ejecución de un córner, que pasó muy cerca de la portería de Gimnasia.



En tanto que a los 36, Santiago Silva punteó de primera el balón, luego de un tiro libre, y mandó el esférico apenas ancho respecto al palo izquierdo del arco que defendió Armani.



Mientras que a los 38, Enzo Pérez puso un pase-gol a Exequiel Palacios, que luego de entrar por el medio del área, disparó a la valla y mandó la pelota muy cerca del poste izquierdo.



A los 39, Ezequiel Bonifacio fue expulsado por el árbitro, Facundo Tello, porque recibió una segunda amonestación después de pegarle un duro patadón al Pity Martínez y dejó al Tripero con un jugador menos en la cancha.



En el segundo tiempo, River puso el 2-1, a los 47, gracias a Lucas Pratto, que se fue mano a mano con Arias, tras un pase de Nacho Fernández, eludió al portero y sacó un remate rasante para meter el balón dentro del arco.



Sin embargo, tres minutos después fue expulsado Pinola y a los 59, Gimnasia empató con un cabezazo de Santiago Silva que no pudo atajar Armani.



Posteriormente, el partido estuvo a merced de River que pudo haber ganado el cotejo, pero el Lobo se refugió atrás y logró el cometido de terminar los 90 minutos en empate. En los penales el equipo de Pedro Troglio se impuso 5-4 y dejó afuera de la Final de la Copa Argentina al Millonario.