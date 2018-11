Gallardo: ''Fue muy duro abstraerse de todo lo que pasó''

En medio de un clima de incertidumbre por la decisión que tomará el Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL con respecto al encuentro de vuelta de la final de la Copa Libertadores frente a Boca, River cayó por penales frente a Gimnasia y Esgrima La Plata tras empatar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, y de está forma quedó eliminado en las semifinales de la Copa Argentina.

El entrenador Millonario, Marcelo Gallardo, habló con la prensa y rescató la actitud de su equipo a pesar del resultado y del contexto en el que se jugó el partido: ''Es un contexto difícil para todos, para el fútbol argentino también. Vine a hablar del partido, es un partido que teníamos que jugar. Fue muy duro abstraerse de todo lo que pasó y creo que jugamos un buen partido, más allá de todo eso. El partido se mostró favorable para nosotros, pero no lo terminamos de cerrar. Tuvimos momentos para cerrar el partido y marcar el tercer gol, algo que hubiera sido duro para Gimnasia. Ellos estuvieron metidos en el partido y lograron empatarlo''.

''Así y todo nos enfocamos, el desarrollo del partido se vio a un equipo superior a Gimnasia, que es duro. Ellos entendieron cómo jugarlo en los momentos en los que nosotros nos pusimos en ventaja. Eso habla bien de un equipo. La diferencia estuvo en no convertir cuando pudimos hacerlo'', agregó el Muñeco.

''Hay que ver si el fallo hace que el partido se juegue y si Boca se presenta''

Por otra parte, avisó que a pesar de que esperarán la decisión de CONMEBOL, empezará a preparar el posible encuentro frente al Xeneize: ''A partir de mañana empezaremos a preparar el partido. Hay que ver si el fallo hace que el partido se juegue y si Boca se presenta".

Para cerrar, se refirió a los incidentes del último sábado: ''Este no es un hecho aislado, el que sucedió. Pasa en todos los partidos de Copa Libertadores. Pasó en un contexto en particular, estábamos en el ojo del mundo y nos quedamos en el ojo de la tormenta. A veces es difícil el entorno, pero nosotros teníamos una postura de ir a jugar un partido de fútbol, nada más. Después hay cosas que no depende de nosotros. El equipo lo vamos a preparar, estoy convencido de que vamos a jugar''.