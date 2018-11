Lionel Scaloni dirigirá a la Argentina hasta la Copa América

Se confirmó lo que era un secreto a voces. Lionel Scaloni dejó de ser el entrenador interino de la Selección Argentina y pasó a ser el técnico que estará a cargo de liderar a la Mayor, al menos, hasta la Copa América de 2019 a jugarse en Brasil durante los meses de junio y julio.

La confirmación llegó de la mano del presidente de la AFA, Claudio Tapia, durante la asamblea que se llevó a cabo en el predio de Ezeiza entre los presidentes del fútbol argentino. "Es importante saber qué queremos para todas nuestras Selecciones. Hemos visto el trabajo de Lionel Scaloni y, en consecuencia, vamos a ofrecerle su continuidad hasta la Copa América", señaló Chiqui.

El contrato de Lionel Scaloni incluiría una cláusula de extensión por un año, que podría ejecutarse en caso de que el seleccionado albiceleste tenga una buena actuación en suelo brasileño lo que haría que el vínculo se alargara hasta mediados de 2020.

#Institucional Claudio Tapia: "Es importante saber qué queremos para todas nuestras Selecciones. Hemos visto el trabajo de Lionel Scaloni y, en consecuencia, vamos a ofrecerle su continuidad hasta la Copa América". — AFA (@afa) 29 de noviembre de 2018

Más allá de la confirmación del nuevo técnico de la mayor, todavía no hay certezas acerca de quién se hará cargo del seleccionado Sub 20, que en el mes de enero jugará en Chile el torneo sudamericano, competencia que entregará las plazas para el Mundial de Polonia 2019. Los rumores iniciales indican que Pablo Aimar, encargado de la Sub 17, podría ocupar el lugar.

Los números del interinato

Como entrenador interino Lionel Scaloni se hizo cargo de seis partidos con la Selección Argentina. Ganó cuatro encuentros, empató uno y perdió uno (1-0 vs Brasil); en los que su equipo marcó 11 goles y recibió solo un tanto.

Convocó a 42 jugadores, de los cuales utilizó 37 y 16 de ellos hicieron su debut con la albiceleste. Paró seis equipos diferentes y, más allá de que ningún jugador jugó siempre de titular, Leandro Paredes fue el único que sumó minutos en todos los encuentros.