Haciendo historia

Sebastián Lampasona sin dudas es una de las personalidades (tucumanas), más relevantes del último año en las redes sociales. Es el administrador de "Historia del Decano", que se encuentra en tres de las plataformas más populares del internet; Twitter, Facebook, e Instagram. Su finalidad es la de informar acerca de datos estadísticos, como ser; máximos goleadores del club, como le fue con determinado árbitro, y mucho más. Además comparte documentos y archivos de antaño, siempre relacionados con Atlético Tucumán. Entre tanta información que comparte, en los últimos meses hay una investigación que a generado mucha polémica en la provincia; se trata del historial del clásico tucumano. Es por ello, que desde VAVEL consultamos al historiador.

¿Cuándo comenzaste con éste trabajo?

"Desde niño coleccioné revistas y recortes de diarios deportivos; provinciales y nacionales. En edad de escuela secundaria conocí archivos del diario 'La Gaceta'. En hojas cuadriculadas, listaba partidos; averigüé mucho del equipo que ganó 8 títulos consecutivos en Tucumán, a éso se sumaron los Nacionales, y todo lo manuscrito se facilitó con el soporte informático. Transformándose en una bola de nieve de 3200 partidos oficiales del decano, con los datos del clásicos ahí entremezclados con el resto."

¿Qué te impulsó a compartir con la gente toda tu investigación?

"Una publicación del diario 'La Gaceta' en 2010, con datos erróneos sobre el historial del clásico tucumano: 9 partidos omitidos, otros 2 con resultados incompletos, y 2 triunfos de Atlético atribuidos a San Martín. Pero sobre todo, la falta de respuesta y corrección del diario ante mis observaciones."

¿Considerás que se equivocan los historiadores de San Martín y algunos medios informativos?

"Hay muchos historiadores. Cada uno de ellos sabrá lo que hizo y hace. Los criterios y formas de revelar e investigar la historia deportiva son materia conocida por quienes llevan tiempo haciéndolo; igual siempre se aprende y se busca información que puede aparecer. Nadie de la vereda de enfrente reconoció públicamente errores, ahí puede estar su debilidad; y éso no les permite crecer para difundir la verdad, sin mancharla de innecesario fanatismo. El fanatismo se debe usar para investigar horas y horas, y no es fácil "perder" días enteros en ésto, pero para qué pasar tanto tiempo haciéndolo, si publicás u omitís lo que sólo te favorece?"

¿Por qué algunos medios, e historiadores de San Martín lo colocan arriba en el historial? y, ¿qué sucede con la Copa Alem?

"Me puedo referir a lo que conozco y vi publicado en los últimos años; que fue en el matutino local en 2010 y 2011. Donde se publicó una investigación particular de un historiador partidario, no sé con que grado de control o verificación por los periodistas/editores del diario; del cual, públicamente no se leyó aún el reconocimiento de los errores, omisiones o demás diferencias. Paso a listar:

1.En el listado de partidos jugados en la Federación Tucumana de Fútbol, la suma aritmética de partidos ganados y empatados está mal hecha: 43 AT - 48 SM. Sólo en este punto, por el simple hecho de contar y sumar, Atlético recupera 2 partidos de ventaja, pasando a: 46 AT – 49 SM.

2.Considerar una copa o trofeo disputado de forma amistosa (no oficial); tal el caso de la Copa Leandro N. Alem, con el agravante del mal relevamiento de los partidos, con mínimo 3 encuentros con resultado alterado (1939, 1942, 1943) y otros tantos omitidos (En varios sólo se consignó año de disputa).

3.Partidos con resultados cambiados; se publicó como ganador a SM y en realidad los ganó AT. Aquí Atlético recupera 4 partidos de ventaja.

Torneo de Honor de 1932, ganó Atlético 4-3 y semifinal de Torneo Absoluto de 1936 ganó Atlético 2-0. Es más, el decano se coronó campeón de este último torneo el fin de semana siguiente venciendo a All Boys en la final.

4.Partidos con el resultado incompleto; se publicó el resultado parcial de los mismos al ser suspendidos y no el final. Aquí San Martín recupera un partido de ventaja.

Por el torneo Anual de 1929, empataron 2-2 (se completó una semana después, ganaba Atlético 2-1 al suspender) y por el torneo Absoluto de 1972, ganó Atlético 4-1 (se completó casi 3 meses después, ganaba Atlético 3-1 al suspender).

5.Partidos olvidados/omitidos; un total de 9 partidos entre 1911 y 1987 (2 ganados por Atlético, 2 ganados por San Martín y 5 empatados).E

El 29/05/1911 ganó Atlético 2-0 por la Liga Tucumana de Football, en lo que es el primer clásico oficial (no se encontró registro en diarios o actas del partido por la segunda rueda, aunque al finalizar la temporada se publicó que el decano se coronó campeón invicto por lo que habrían empatado o ganado el decano).

Por el torneo de Honor de 1922, gana San Martín 3-1 el 20/08.

San Martín desiste de jugar el 04/06 la final desempate del torneo de Honor de 1939.

Por las finales de desempate de torneo de Honor de 1946, empatan 1-1 el 09/06 y gana San Martín 2-0 el 16/06.

Por el torneo Anual de 1967, empatan 1-1 el 16/09 y 2-2 el 21/10.

Finalmente por el torneo del Interior de 1987 empatan 2-2 ambos partidos, el 22/02 y 26/04.

Respecto a la copa Alem; son varios los recortes aportados del archivo del diario, donde se consigna que los partidos son amistosos o por fuera de la temporada oficial.

El resto de historiales que puedan existir no se publicaron con detalle para su análisis, entendiendo que sólo persiguen el objetivo de dar una alegría a sus seguidores con números dibujados difícilmente logrables si se investiga de forma metódica, ordenada y recurriendo a las fuentes primarias existentes para la tarea que representa." Sentenció el historiador decano.

Algunos datos

Entre toda la información publicada por Sebastián Lampasona, elegimos éstos datos como algunos de los más relevantes; recomendamos seguir a @HistoriaTucuman para mayor información.