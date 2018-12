Barros Schelotto: “Somos incorregibles”

Entre el diseño y la idea, el Mellizo Guillermo expresó su confianza en un juego en crecimiento que estaba diciendo sobre el Capitán Meza: "Desde mi posición me había parecido una jugada temeraria y pedí tarjeta, y no fue para tanto. Ahí es donde salgo de la zona del entrenador y por eso me expulsan a mí".

Otros de los punto que debió tocar el DT Xeneize fue la ausencia sobre Carlos Tevez: "Había tenido una carga, no se recuperó y preferimos no arriesgarlo. Preferimos que esté disponible para el partido del fin de semana. Hoy entrenó bien, tanto como (Cristian) Pavón, la expectativa es que puedan sumarse al grupo mañana", es así como no se descarta a los jugadores claves para la finalísima.

"En el segundo tiempo hubo un cambio de actitud, se peleó y se luchó más. No fuimos tan superados como en el primer tiempo y eso es positivo. Ganar en un estadio con todo el público en contra... No es fácil ganar un clásico de visitante en el fútbol argentino".

Un break a lo Mellizo

En el medio del diálogo con la prensa de Barros Schelotto, un periodista le preguntó si se rescataba algo positivo de este partido, a lo cual respondió rápido: "Sí, los tres puntos". El DT del azul y oro explicó que su equipo no había hecho un buen partido, para luego frenar en seco y preguntarle, entre risas al colega: "¿Qué pasa, te volviste romántico hoy?", lo que generó risas suyas y de todos los presentes.

No pudo evitar hablar del partido en Madrid

No tuvo opción, y era obvio que tenía que hablar de la final ante River, a lo que se pudo escuchar que en parte está de acuerdo con los del equipo rival a la hora de jugar en el país correcto: "Como argentino me hubiese gustado que se juegue en la Argentina, pero me imagino que está dentro del reglamento y hay que acatarlo".

También expresó el DT azul-amárela sobre el fallo del Tribunal de Disciplina: "Tengo una opinión formada pero no nos podemos desenfocar, ni tampoco hacerlo con el grupo. Se decidió así, la Conmebol decidió que se juegue en Madrid será en Madrid y hay que acatarlo, y prepararse".

Luego dejó el chile sobre la mesa cuando en una reflexión declaró: “somos incorregibles”; refiriendo al proceso que llevó a cabo la CONMEBOL para dicho partido del próximo domingo 9 de diciembre.

Para finalizar Guillermo Barros Schelotto enfatizó sobre el ambiente que se puede llegar a vivir en la capital de España: "Sabemos que Boca y River no estarán en un ambiente previo de una final, pero hay que acomodarse y siempre el argentino está preparado para acomodarse".