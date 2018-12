Gallardo: ''Al hincha le robaron una posibilidad única''

Con la mente puesta en el partido del próximo domingo frente a Boca en Madrid por la final de vuelta de la Copa Libertadores, River dispuso un equipo alternativo que finalmente le ganó por 3-1 a Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental, en el marco de la jornada 14 de la Superliga Argentina 2018/19. Los goles del Millonario fueron anotados por el colombiano Rafael Santos Borré en dos oportunidades, y el juvenil Matías Moya.

Los goles del encuentro

El técnico Marcelo Gallardo habló con los medios tras el partido, en una conferencia de prensa que giró en torno a lo sucedido en la semana con la decisión de CONMEBOL de trasladar la final del máximo torneo continental a Madrid, capital de España: ''Después de todo lo que pasó y todo lo que vivimos, todo lo que tuvimos que masticar en la semana... No es fácil, si digo todo lo que tengo que decir, seguramente se hablará de lo que tengo para decir. Quiero poner todas las energías en la preparación del equipo. ¿Para qué voy a mostrar toda mi indignación? La misma que sienten los mismos hinchas de River, que les sacaron la chance a su equipo de jugar en su estadio, tal y como lo hizo Boca. No voy a quitarle el foco a tener que jugar el partido del domingo. Me tengo que enfocar en eso''.

Por otra parte, advirtió que tanto su cuerpo de trabajo como sus dirigidos intentarán representar a los hinchas en el encuentro del próximo domingo: ''Mi cuerpo técnico y los jugadores tendremos que defender al hincha, que claramente sintió que le robaron una posibilidad única. Acá hay muchas cosas detrás, pero prefiero no hacer foco en eso. Este grupo intentará representar de la mejor manera al hincha. Los vamos a defender. En eso trabajaremos a partir de hoy. Lo demás ya está todo dicho''.

''Cuando hemos sufrido un golpe duro, nos hemos recuperado''

También dijo que más allá de todo el contexto desfavorable que vivió el equipo en los últimos días, intentarán salir adelante de la mejor manera posible: ''Nos han dañado el espíritu, pero eso nos va a dar fuerzas para prepararnos de la mejor manera. Cuando hemos sufrido un golpe duro, nos hemos recuperado. Tal vez este sea uno de los más duros. Perdimos la localía, muchachos. En la fuerza interior que tiene este equipo, va a surgir en el momento que tengamos que demostrar el domingo''.

''Por más absurda que sea, la CONMEBOL ya tomó una decisión. Prefiero enfocarme en lo que viene y ustedes me quieren hacer entrar en una polémica. Los únicos que podemos defender a los hinchas somos nosotros, nadie más. Está claro que cambia la preparación, estamos yendo a jugar a 10.000 kilómetros de acá'', cerró Gallardo.