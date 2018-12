Previa: Vélez Sarsfield – Rosario Central: el Canalla no puede dormir por la Final

Por la fecha número catorce de la Superliga Argentina de Fútbol 2018/2019, “El Fortín” recibe en el estadio José Amalfitani al Canalla en la previa a la final de la Copa Argentina 2018. Esta final se va a jugar el próximo jueves en la provincia de Mendoza. Con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, el encuentro se podrá ver en la señal de Fox Sports Premium.

Rosario Central, el martes pasado le ganó por uno a cero a San Martín de San Juan en el estadio Gigante de Arroyito con gol de Alfonso Parot. Para este partido, Edgardo Bauza a decidió guardar a todos los titulares para la final del próximo jueves contra Gimnasia y Esgrima de La Plata en la provincia de Mendoza, a las 21:10.

Mientras que los dirigidos por Gabriel Heinze vienen de ganarle por dos a cero a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril. Los goles del Fortín los marcaron Nicolás Domínguez y Lucas Robertone. La última derrota de Vélez fue por la fecha doce contra Defensa y Justicia por 3-2.

Hablaron los entrenadores en la previa

Gabriel Heinze en la previa al partido con Rosario Central habló en conferencia de prensa sobre el Superclásico que se va a jugar e próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu: "Ya dije lo que tenía que decir y no me manifestaré porque no soy quien decide. Se le tendrá que preguntar a los que deciden esto. Lo único que diré es que el Bernabéu es un gran estadio. Escuché decir a un escritor muy grande que, entre tantas opiniones, la mejor respuesta es el silencio. Lo leí hace dos días y creo que, con todo lo que se ha dicho, está de más decir lo que es nuestro fútbol".

Por el lado de Rosario Central dialogó en conferencia de prensa Edgardo Bauza y esto decía: "En este momento estamos 10 puntos, vamos a jugar una final, mejor que eso imposible. Cuando empezamos algunas cosas salieron bien y otras no tanto, pero se fue mejorando. Llegamos bien, después hay que trabajar el partido y las virtudes del rival. Para ganar es fundamental jugar bien y tratar de salirse de toda la locura que hay en la ciudad. Es un partido difícil, la gente es pasional y está bien".

Concentrados

Con respecto al equipo que le ganó la fecha pasada a Unión en la provincia de Santa Fe, Gabriel Heinze haría un cambio que sería Gastón Díaz por Hernán de la Fuente.

Por el lado del visitante, el Patón cambia todo el equipo que le ganó el martes pasado a San Martín de San Juan, ingresan al once titular, Marcelo Miño (va a debutar en Primera División), Nahuel Gómez, Nicolás Giménez, Marcelo Ortiz, Elías Gómez; Andrés Lioi, Diego Arismendi, Emmanuel Ojeda, Diego Becker; Maxi Lovera y Germán Herrera; salen del equipo Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Washington Camacho, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Federico Carrizo; Fernando Zampedri y Marco Ruben.

Historial

Vélez Sarsfield y Rosario Central se enfrentaron en 149 partidos, en donde “el Fortín” ganó 54 veces, el Canalla lo hizo en 45 veces y empataron en cincuenta oportunidades.

La última vez que Rosario Central le ganó a Vélez en el José Amalfitani fue por la fecha diecinueve del Torneo Apertura 2009. El Canalla en aquella oportunidad logró ganarle al Fortín por dos a uno con goles de Emilio Zelaya y Castillejos. Mientras que el gol de Vélez lo marcó Hernán Galíndez en contra.





Probables alineaciones

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos o Alexander Domínguez; Gastón Díaz, Joaquín Laso, Braian Cufré, Luis Abram; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez, Thiago Almada; Agustín Bouzat, Jonathan Ramis y Matías Vargas. Director técnico: Gabriel Heinze.

Rosario Central: Marcelo Miño; Nahuel Gómez, Nicolás Giménez, Marcelo Ortíz, Elías Gómez; Andrés Lioi, Diego Arismendi, Emmanuel Ojeda, Diego Becker; Maxi Lovera y Germán Herrera. Director Técnico: Edgardo Bauza.