Lisandro López: “Vamos creyendo que se puede”

¿El alumno superó al maestro? Se podría decir que los dos van al mismo ritmo. Lisandro López y Matías Zaracho jugaron un partidazo en la victoria frente a Talleres de Córdoba por 3-1. El capitán, que convirtió un doblete, analizó el encuentro y dijo: “De a poquito nos pudimos meter en el partido y aprovechamos las situaciones del primer tiempo”. “Licha” López, gran amigo de Zaracho, reconoció el partido del pibe de la cantera de Racing y expresó: “Es una gran persona y lo aprecio mucho. Me pone feliz que le vaya bien”. Además, agregó: “Está en un gran momento y lo estamos aprovechando. Esperemos que sea por un largo tiempo”.

El joven surgido en las inferiores de Racing volvió luego de una lesión y jugó un partido para asegurarse el puesto entre los once. “Desde la entrada en calor sentí que iba a hacer un buen partido. Estoy contento por el grupo y por llevarnos los tres puntos a casa”, declaró el volante. El chico de 20 años también expresó su cariño por el capitán de la “Academia”: “A Lisandro lo admiro y quiero mucho. Me pone feliz que me apoye y que siempre esté para mí”.

Racing suma 33 puntos en la Superliga y le sacó cinco puntos a Atlético Tucumán. “Es importante terminar punteros, pero siempre tenemos que ir partido a partido”, agregó Lisandro López. También, expresó: “Vamos creyendo que se puede”.

Al término del partido habló Eduardo “Chacho” Coudet: “Siempre buscamos la perfección. Sacamos adelante un partido difícil”. El nivel de Racing en el torneo es muy bueno y su técnico no pierde de vista el objetivo: “Es un torneo largo, venimos sosteniendo un nivel muy bueno. Buscamos ser protagonistas en todos los partidos”. Para cerrar el año, en la próxima fecha Racing recibirá a San Martín de San Juan que viene de ganarle a Unión de Santa Fe: “Se viene un rival duro y ojalá podamos cerrar de la mejor manera para darle una alegría a la gente”.