Riquelme: “Al llevar la final a Europa se perdió todo”

Lejos del fútbol, pero bien cerca de Boca, Juan Román Riquelme lanza dardos cada vez que da una entrevista. El ídolo xeneize habló de la final de Copa Libertadores entre el Xeneize y River que finalmente se jugará en el estadio de Real Madrid el próximo domingo, a las 16.30.

La violencia que vivió el plantel de Guillermo Barros Schelotto obligó a suspender aquella final en el Monumental y Conmebol decidió trasladar la sede.

En su punto de óptica con respecto a la decisión del presidente de la CONMEBOL; Riquelme señaló en una entrevista en Radio Mitre: "Hay pocas cosas que son nuestras como el asado, el mate, el dulce de leche. el Superclásico es nuestro y nos lo acaban de quitar. No es nada lindo, era nuestra fiesta, en nuestro país, con los dos equipos más grandes, que pusieron al fútbol argentino en lo más alto. Es triste que se juegue afuera".

"El superclásico, en algún momento, se tiene que volver a jugar en la Argentina. ¿Qué vamos a hacer para que se juegue el próximo Boca-River? ¿Se va a tener que jugar en otro país? Pienso que ya no es lo mismo. Por más que quiera que Boca la gane, creo que la final se tiene que jugar en nuestro país. Nos la quitaron. Va a ser el amistoso más caro de la historia", acentuó Román con mucha tristeza y dureza en la crítica.

Pero su dura crítica no solo fue para la identidad del fútbol sudamericano, sino también criticó a la seguridad argentina: “Fue muy raro y muy feo lo que pasó. ​No quiero que mis hijos se acostumbren a que estas cosas pasan acá. Yo me ilusionaba con que Boca fuera campeón en la cancha de River, y que respeten si nos tocaba ganar”.

Luego, continuó: “Lo que pasó no es normal… a los pocos días todos teníamos miedo de pasara algo con el G20, y parece que fue todo perfecto. Es una tristeza muy grande porque era nuestra fiesta, para terminar el año de la mejor manera”.

Por otro lado también se refirió a lo futbolístico, donde se puede destacar las siguientes frases: "Será en un país diferente, habrá jugadores que estarán por primera vez en Europa, van a jugar en el estadio de Real Madrid y seguramente muchos cumplirán un sueño. El que disfrute más será el que más chances tendrá de ganar, ojalá sea Boca", deseó el ex jugador de Boca.

"Los Superclásicos son partidos más parejos. Si bien el local siempre tiene ventaja ahora se va a jugar en otro país. River es un buen equipo y Boca, si bien no es vistoso, tiene mucho gol. Boca no necesita jugar bien para marcar un gol. Pasó en la Bombonera y ayer (por el domingo) en Avellaneda. Si tenemos la suerte de que encuentre un gol rápido se puede quedar con el partido. De la nada te mete un gol", analizó el ex mediocampista.

Para finalizar hay que subrayar que entre tantas preguntas sobre la actualidad que vive el club de su amores, no se puede obviar el tema de que Román pueda ser candidato a la presidencia del club Xeneize, a lo que respondió: "Le debo todo a Boca porque me lo dio todo. Soy bostero y voy a morir bostero. Ahora quiero disfrutar el partido del domingo y si las cosas no van bien lo pensaré bien. Las cosas que hago las pienso mucho".