Carlos Tevez: "Son tres locos atrás de un escritorio"

Boca Juniors ya llegó a España y se encuentra entrenando en Las Rozas, lugar donde lo suele hacer habitualmente la selección española. Dentro de tres días, el Xeneize se enfrentará a River Plate por la final de la Copa Libertadores y varios jugadores ya palpitan el partido que se disputará este domingo en el Santiago Bernabéu.

Uno de ellos es Carlos Tevez, quien habló con la prensa luego del entrenamiento, analizó todo lo que se viene para el club de la ribera y apuntó contra la CONMEBOL. "Es difícil enfocarse en el partido, venimos de viaje a Madrid. Yo pensé que era un burro en historia pero con esto me parece que me ganaron. Es raro estar acá, hay que tratar de ver como planteamos el partido. El enfoque que le demos va a ser fundamental. Va a estar interesante a ver como se plantea", comentó el Apache.

La opción de enviar el partido de vuelta a la capital española no fue bien aceptada por muchos. El delantero de Boca dio su punto de vista sobre esta decisión y cargó duramente contra la organización del torneo. "Cuando vi que se hablaba de Madrid, Doha y no sé qué otro lugar más, pensé que era una locura. Nos sacaron la ilusión a nosotros y a los jugadores de River de dar la vuelta en el Monumental. Pero como dijo mi amigo Osvaldo, son tres locos atrás de un escritorio así que no entienden nada", manifestó.

Después de los incidentes que se dieron en el Monumental, Tevez había declarado ante la prensa que no tuvo contacto con los jugadores de River. Hoy, el ex Juventus y Manchester City aclaró que no existen problemas con sus colegas: "Los que manejamos el grupo tenemos que hacer entender que es una final, que nos jugamos la Libertadores. Si no, pareciera que estamos jugando un partido de verano".

En las últimas horas, circuló la noticia que la Policia Nacional de España devolvió a la Argentina a Maximiliano Mazzaro, uno de los integrantes de la barra brava xeneize. Sobre este tema, Tevez puntualizó: "Me dijeron que agarraron a un par de barras, es importante el ejemplo que da España para estas cosas, mano dura. Creo que nosotros también necesitamos un poco, es importante que ustedes den el ejemplo y nosotros tomarlo".