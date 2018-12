Pinola: ''Tenemos un partido importante por delante''

River ya está en Madrid, donde este domingo se disputará a partir de las 16.30 (hora argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu, propiedad del Real Madrid, la final de vuelta de la Copa Libertadores, frente a Boca y que contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha. Cabe destacar que este encuentro debía disputarse el 24 de noviembre pasado en el Estadio Monumental, debido a los incidentes que hubo con el micro rival, la CONMEBOL tomó la insólita decisión de mudar la sede del cotejo.

Tras el primer entrenamiento del equipo Millonario en las instalaciones deportivas del Real Madrid, uno de los protagonistas que habló con la prensa fue el defensor Javier Pinola, quien dijo que el equipo trata de enfocarse de lleno en el encuentro frente a Xeneize: ''Lo que pasó lo vio todo el mundo y es algo que no tiene que pertenecer al fútbol, pero lógicamente hay un poquito más de paz y tranquilidad acá. Hay que tratar de focalizarse en lo que hay que hacer ahora, no pensar en lo que pasó o podría haber pasado. Tenemos un partido importante por delante''.

''Solo deseo que sea un partido en paz''

Por otra parte, trató de llevar un mensaje de tranquilidad de cara al partido del domingo: ''Es verdad que el segundo partido era sólo con público local, pero se resolvió de la manera en que se resolvió y que no es algo que nos compete a nosotros. Sólo deseo que sea un partido en paz porque justamente es un partido de fútbol''.

''La realidad es que por lo que he leído estos últimos días el sospechoso estaba identificado. No es por defender a nadie, pero siempre se le cae a los barras. Obviamente que por ahí tienen un mote, que ya se les puso a ellos, pero la preocupación está siempre. No sé si por peligro o por qué, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Si llegan a venir acá hay que prestarle una atención especial porque también estamos en otro país. Tenemos que comportarnos como humanos. Es un partido de fútbol, nada más que eso'', aseguró el defensor.

Para cerrar, hizo hincapié en que la problemática social del país viene de hace bastante tiempo: ''La imagen de Argentina está manchada hace mucho tiempo, no sólo por esto. Por ahí ahora se hizo más hincapié por lo que representa la final de la Libertadores entre dos clásicos rivales. Limpiar esa imagen no la limpiamos con lo que pase el fin de semana, creo que hay cosas más profundas para limpiar a nuestro país. Es un país hermoso, pero no lo estamos aprovechando''.