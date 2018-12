Schelotto: “Tenemos claro como jugar el domingo”

Guillermo Barros Schelotto brindó una conferencia de prensa a dos días de la Superfinal con River en el estadio Santiago Bernabéu. El entrenador de Boca se mostró confiado con sus dirigidos y aseguró tener la formación titular en la cabeza, aunque recién la hará pública el domingo en el estadio del Merengue.

A tantas preguntas caben pocas palabras o frases, es lo que se puede estudiar sobre las declaraciones del mellizo es por eso cuando se le sigue preguntando por lo sucedido hace dos semanas en el país que son proveniente los equipos.

"No aprendemos más. Repetimos siempre los mismos errores y lo único que se daña es la imagen del fútbol argentino. Volvimos a perder", respondió. "Nos hubiera gustado jugarla en el país del equipo al que le tocaba ser local. Entiendo la situación que nos lleva a jugar el partido en Madrid, es lamentable que eso suceda. Un hecho que tiene que ver con la violencia en el fútbol y no con algo que decidimos los entrenadores ni los jugadores", agregó Schelotto.

A estas palabras se le agrega que el DT del azul y oro indicó que todo lo que están preparando para el domingo es por la fanaticada del club que ha sido incondicional con el club de sus amores. Por otra parte aún no da señal de los onces titulares que saldrán a la cancha.

"El equipo que pondré no tiene que ver con lo que haga River porque entregará la lista en el mismo momento que nosotros. Boca tiene un plantel de jugadores que son inteligentes y están muy bien". También puntualizó sobre los jugadores y su cuidado para que no salgan lesionado: "Cualquiera de los 24 jugadores que trajimos están para jugar. Ya no hay que cuidar a nadie, hay que arriesgar. Pavón está bien, hizo fútbol sin problemas ni dolor. El doble 9 es una alternativa", explicó el Mellizo.

Por último hay que destacar que cuando se le preguntó por su continuidad luego de la gran final en el club de la ribera, sin importar el resultado, Guillermo con poca ganas contestó que “no es el momento de hablar de eso” por lo que seguirá siendo la única incógnita luego del domingo.