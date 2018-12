D'Onofrio considera que lo sucedido en el superclásico es el "11-S argentino"

Rodolfo D’onofrio aún guarda rencor por la decisión de la confederación sudamericana de trasladar la final de la Libertadores a Madrid, quitándole la posibilidad a los más de 60 mil hinchas que ya habían adquirido su entrada para la revancha, y sobre el perjuicio que significa para River enfatiza: “El hincha de River no es culpable de nada. No se debería haber permitido que el autobús de Boca pasara por un lugar donde estaban personas capaces de producir ese tipo de actos. Solo tenían que cuidar una esquina. No lo hicieron. La gente de River es ajena y mucho más ajenos son los 43 millones de argentinos que quieren ver su River-Boca en su país, que no tienen nada que ver con esos 40 delincuentes”, dijo el mandamás en diálogo con el diario español El País.

Asimismo, se refirió sobre las barras bravas en el fútbol y la manera en qué en la política se debería ocupar de esta problemática: “Los clubes del fútbol argentino no cuentan con un derecho de admisión como el que deberían tener. Lo que hace falta es lo que se hizo en Rusia, un Fan ID. El Gobierno, la policía y los clubes tienen que ponerse de acuerdo. Y, después, cuando vayan presos no los tienen que soltar al otro día”.

“Estamos en desventaja – afirmó el presidente del Millonario- Nosotros jugamos en la cancha de Boca y ahora Boca no juega en la cancha de River. Y lo más vergonzoso es que tenemos un problema como Argentina. ¿Cómo puede ser que en nuestro país no se pueda jugar el River-Boca?"

Tras jurar por sus hijos que la dirigencia no tiene relación con estos violentos, reflexionó: “Quiero que lo que ocurrió ese sábado sea el 11 de septiembre de Argentina. Pero tienen que poner las pelotas el Gobierno nacional y los directivos. Tenemos que hacerlo de forma conjunta, cada uno solo no se puede”.

A los pocos días de la final en el Monumental, se encontró en la casa de uno de los líderes de la barra brava de River 300 entradas para el partido. “No tengo ninguna constancia de que el club le haya entregado entradas a un barra brava. Eso lo tiene que investigar el fiscal, al que le dimos toda la información”, se defendió el presidente de River.

D'onofrio junto con los representantes de AFA y CONMEBOL, en la previa a la final que no fue. (Foto: Infobae)

Luego del famoso “pacto de caballeros” donde los presidentes de ambos clubes y CONMEBOL se comprometían a jugar el partido, consideró que “no fue una actitud leal” la de Boca de pedir los puntos. Además no sólo le pegó al club rival, sino también a las autoridades del fútbol Argentino: La CONMEBOL está en todo su derecho (de no querer jugar en Argentina), lo que no entiendo es que la AFA apoyara esa decisión. Se votó por unanimidad que el partido no se jugara en Argentina”, afirmó D’onofrio.