¡A por la gloria!

Mañana se disputará la gran Final de la Copa Conmebol Libertadores, en el estadio Santiago Bernabeu, situado en la ciudad española de Madrid. Parece una locura pero no leyó mal: la Libertadores se define en España. Por culpa de algunos violentos, el encuentro entre River Plate y Boca Juniors tendrá inicio a las 16:30hs (hora argentina), será televisado por Fox Sports y arbitrado por el uruguayo, Andrés Cunha.



A pesar de todo lo malo que se vivió en la previa de este choque trascendental, se ha visto que los jugadores del Millonario estuvieron distendidos, en el entrenamiento abierto a la prensa que hubo el jueves. Cómo dijo el entrenador del club, Marcelo Gallardo, la motivación tiene que ser la de ganarle una copa internacional a Boca.



La Banda no podrá contar con el delantero colombiano, Rafael Santos Borré, quién quedó suspendido por acumulación de amonestaciones. En este sentido, el Muñeco Gallardo espera por la recuperación de Ignacio Scocco, quién todavía no tiene el alta médica tras sufrir un desgarro semanas atrás.



Los que si se encuentran bien y llegan en condiciones para el Superclásico son Juan Fernando Quintero y Rodrigo Mora, quienes hace pocos días tuvieron diferentes molestias físicas de las cuáles están recuperados.



Con el interrogante de si juegan Lucas Martínez Quarta o Ignacio Fernández, para el encuentro ante el Xeneize, Gallardo pondría a los siguientes futbolistas desde el arranque: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez y Lucas Pratto.