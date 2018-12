Desde Núñez salió el nuevo campeón

Andrés Cunha marcó el inicio de la noche en Madrid y en esos primeros instantes de juego se estaban evaluando, River tomó las riendas del balón y Boca se paró en su campo para salir rápido de contragolpe. Sin embargo, la primera llegada fue a los diez minutos, después de un saque de esquina de Sebastián Villa encontró libre de marca a Pablo Pérez y el remate del ex mediocampista de Newells lo detuvo Franco Armani.

Enzo Pérez en los primeros veinte minutos se lo notaba impreciso en la mitad de cancha y Exequiel Palacios era quien tenía la manija en la creación del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Por el lado del conjunto de Guillermo Barros Schelotto era explotar los extremos Sebastián Villa por derecha y Cristián Pavón por el sector izquierdo ambos ejercían la presión en los laterales de River.

El "Millonario" estaba dormido, el elenco de Barros Schelotto emparejó las acciones y en la media hora Pérez volvió a tener otra acción clara, pero Milton Casco le tapó justo al remate al capitán "Xeneize" y Nahitan Nández no logró a conectar con el arco vacío. Todo parecía indicar que se iban al descanso empatados y un error de Javier Pinola aprovechó Darío Benedetto y el ex delantero de América definió cruzado ante la salida de Armani para estampar el uno a cero parcial.

Y así se fueron los primeros 45' la ventaja era para la escuadra del "Mellizo" y era justa a esa altura porque había intentado más. En el segundo tiempo sin modificaciones en ningún banco y a los tres minutos, Lucas Pratto tiró una pared con Ignacio Fernández y el ex mediocampista de Gimnasia remató apenas desviado del palo derecho de Esteban Andrada.

En el complemento, La Banda adelantó sus líneas y a los doce minutos,Cunha no vio un claro penal de Andrada sobre Pratto, el árbitro "uruguayo" cobró falta en ataque del ex delantero de Vélez. Con el ingreso de Juan Fernando Quintero se hizo cargo de la creación se adelantó unos metros Gonzalo Martínez y el ex Huracán estaba ubicado de falso wing, hasta que a los 23' Fernández armó una gran jugada colectiva tirando una pared con Quintero y "Nacho" mandó un centro atrás para el "Oso" Pratto para estampar el uno a uno parcial.

Fue final de los noventas minutos y en un resumen lo transcurrido en el Santiago Bernabéu fue un tiempo para cada uno. La final de la Libertadores se marchaba al alargue y sin dudas era la más larga del planeta y el juez de la noche de floja labor señaló el inicio.

Para colmo a los dos minutos de haber comenzado el tiempo extra, Wilmar Barrios le fue de mala manera a Palacios y el referee le mostró la tarjeta roja al "colombiano". Barros Schelotto tomó nota en el asunto y mandó a la cancha a Leonardo Jara para posicionarlo de lateral por derecha para pasar a Julio Buffarini a la mitad de cancha, en ese tiempo extra estaba todo interrumpido y la escuadra boquense quedaba sin energías.

Julian Álvarez saltó al recinto y la primera que tuvo la mandó por arriba del travesaño, en esos primeros quince minutos River estaba más completo que Boca y explotó las banda derecha con Camilo Mayada. Así se fueron esos 15' y el "Millonario" estaba bien físicamente, en los últimos minutos de la noche se definía todo y si seguía la igualdad iban a los penales.

Hasta que a los tres minutos de haber comenzado esa etapa final, "Juanfer" Quintero sorprendió y sacó un misil que se colocó al ángulo para la sorpresa de Andrada para sellar el dos a uno parcial. En la parcialidad del elenco de Núñez era euforia y era todo sufrimiento de cara a lo que restaba del cotejo.

Por último, luego del segundo gol todo Boca estaba en zona ofensiva y para colmo Fernando Gago se resistió de su lesión y con este panorama todo al ataque. En la última jugada, Leonardo Jara estrelló un remate en el palo y de ese saque de esquina con el portero sumado al área Millonaria para buscar el empate y faltando segundo "Pity" Martínez encaminó una contra letal con el arco vacío colocó el tres a uno final.

SÍNTESIS

River Plate(3): Franco Armani;Gonzalo Montiel,Jonathan Maidana,Javier Pinola,Milton Casco;Enzo Pérez,Leonardo Ponzio(C),Ignacio Fernández.Exequiel Palacios,Gonzalo Martínez y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo

No ingresaron: Germán Lux,Lucas Martínez Quarta y Rodrigo Mora

Boca Juniors(1): Esteban Andrada;Julio Buffarini,Carlos Izquierdoz,Lisandro Magallán,Lucas Olaza;Nahitan Nández,Wilmar Barrios,Pablo Pérez(C);Sebastián Villa,Darío Benedetto y Cristian Pavón. DT: Guillermo Barros Schelotto

No ingresaron: Agustín Rossi,Paolo Goltz y Mauro Zárate

Goles: en el primer tiempo: 44' Darío Benedetto(B.J), en el segundo tiempo: 24' Lucas Pratto(R.P). En el segundo tiempo extra: 3' Juan Fernando Quintero(R.P) y 16' Gonzalo Martínez(R.P)

Cambios: en el segundo tiempo: 13' Juan Fernando Quintero por Leonardo Ponzio(R.P), 16' Ramón Wanchope Ábila por Darío Benedetto(B.J), 28' Camilo Mayada por Gonzalo Montiel(R.P), 44' Fernando Gago por Pablo Pérez(B.J). En el primer tiempo del alargue: 5' Leonardo Jara por Sebastián Villa(B.J), 6' Julian Álvarez por Exequiel Palacios(R.P), en el segundo tiempo extra: 5' Bruno Zuculini por Ignacio Fernández(R.P) y 6' Carlos Tévez por Julio Buffarini(B.J)

Amonestados: en el primer tiempo: 27' Leonardo Ponzio(R.P) y 42' Pablo Pérez(B.J), en el segundo tiempo: 35' Ignacio Fernández(R.P), 37' Jonathan Maidana(R.P), 41' Wilmar Barrios(B.J)

Expulsados: en el primer tiempo del alargue: 2' Wilmar Barrios-doble expulsión-(B.J)

Incidencias: en el segundo tiempo extra: 5' Fernando Gago-se retiró lesionado y Boca no tenía cambios-(B.J)

Árbitro: Andrés Cunha

Estadio: Santiago Bernabéu, España