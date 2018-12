Madelón: "La gente alentó hasta que pudo"

Unión dispuso un equipo titular que finalmente perdió por 1-0 ante Banfield en el estadio 15 de Abril, en el marco de la jornada 15 de la Superliga Argentina 2018/19. El gol del Taladro fue anotado por el juvenil Marcelo Torres.

El técnico Leonardo Madelón habló con los medios tras el partido, en una conferencia de prensa en donde evito las excusas y se mostró autocrítico, aunque con la esperanza de mejorar en el 2019: “Lo mejor que le puede pasar al equipo es tener el párate para activar otra vez, no se veía esa respuesta que había en otros momentos. Antes con un chasquido de los dedos, con una palmada o con dos palabras activaba todo y la realidad es que este no es el Unión que queremos todos”.

Por otra parte, agregó: “La gente alentó hasta que pudo, no hicimos el gol cuando pudimos y el rival aprovechó y se llevó todo. Es una pena porque el hincha y el jugador no merecen terminar perdiendo, no es la imagen que queremos. Saludé a los muchachos y volvemos el 3 de enero a la mañana para arrancar la pretemporada”.

También con respecto a lo que viene dijo: “Ahora llega una etapa de reflexión, de vacaciones, nos vamos a juntar con el cuerpo técnico y ver los lados débiles de los últimos 45 días, perdimos cuatro partidos que no estaban en los planes. Pero uno debe estar preparado para todo esto y agudizar el ingenio, poner cada uno lo que hay que poner, tenemos como mínimo dos partidos de Copa que ojalá sean más y la segunda etapa de la Superliga”.

“No quiero hablar mucho, fue un partido difícil nos costó, cambiamos la táctica porque Banfield nos maniató, mejoramos después de los 25 minutos pero no pudimos concretar. Nos equivocamos en el gol de ellos, pero así es el fútbol y hay que barajar y dar de nuevo”, cerró Madelón.