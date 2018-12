Ponzio y el Pity, hablaron en medio de la felicidad

Leonardo Ponzio y Gonzalo Martínez son dos referentes importantes de River Plate. Ambos son jugadores fundamentales para el entrenador, Marcelo Gallardo. Si bien hoy no tuvieron actuaciones descollantes, celebraron el título de campeón de América y expresaron lo que sentían.

"El evento de hoy a mucha gente le va a quedar en la memoria. Muchos de nosotros seremos idolatrados por este título", manifestó Leo Ponzio en conferencia de prensa. También, el capitán dijo: “En este momento todavía hay muchas cosas dando vuelta. No nos dimos cuenta de lo que hicimos. Estoy feliz, disfrutando, porque tenemos muchos valores que nos hacen sobrevivir en estas situaciones”.

Por otra parte, se acordó de los hinchas del Millonario que no pudieron viajar a Madrid: “La gente que se quedó en Argentina se merecía esto y mucho más”.

También, aseguró que va día a día y que sus compañeros y el entrenador de River lo sostienen mis compañeros, el entrenador. "Le vamos a dar hasta que de la cabeza”, aseguró respecto a su futuro.

Pity Martínez, emocionado hasta las lágrimas:

El 10 del Millonario, dialogó con Fox Sports y dejó en claro algunos asuntos: "Se me vienen muchas cosas a la cabeza un montón de cosas, mi familia, mi hija. Voy a extrañar mucho este club. Esto es lo más lindo del mundo. Las sensaciones son muy lindas, por lo que la peleé, con el apoyo de mi familia en Mendoza, mis hermanos y mi hija".

Por otro lado dijo: "Voy a jugar el Mundial de Clubes y le quiero comunicar a la gente que a partir de enero no voy a seguir en River (se va al Atlanta United de Estados Unidos). Es una decisión muy difícil para mí, pero el camino sigue. A la gente le di lo que se merece, porque el hincha me esperó. Esto es para todos ellos que me bancaron".

Por último analizó el triunfo ante Boca: "River fue el único equipo que estuvo en la cancha. En el primer tiempo estuvimos imprecisos. Sin embargo, fuimos los únicos que jugamos en campo rival e intentamos (sic). Ahora a festejar. A toda la gente de River, de Argentina y el mundo, los voy a extrañar. Muchas gracias", cerró.