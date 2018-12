Operativo: buscar comandante 

Después de haber cerrado este 2018 con empate el pasado fin de semana ante Independiente y con despedida de Diego Dabove al cargo del conjunto "Bodeguero", el ahora ex entrenador de Godoy Cruz está a un paso de arreglar su llegada a Argentinos y la noticia cayó como un baldazo de agua fría para la dirigencia "Tombina" porque se encuentran en búsqueda de su reemplazo. Los popes del Expreso están jugando al misterio y no han revelados ni nombre ni apellido lo tienen escondido bajo siete llaves y hoy en día hay muchos nombres poca certeza de cara a quien reemplazará al ex arquero de Racing.

En la nómina aparecen varios candidatos a ocupar ese puesto vacante:

Milito: Es del gusto de José Mansur y compañía pero las negociaciones no serán sencillas porque el ex defensor central en el último tiempo estuvo en O'Higgins y tiene un ofrecimiento concreto del Atlanta United para suceder a Gerardo Martino. Tiene buen paso por Independiente y Estudiantes en la dirección técnica y sus elencos son ofensivos con buena circulación del balón.

Batistuta: El ex delantero de la Selección Argentina no tiene experiencia y el Tomba es modelo para arrancar una trayectoria; casos como Diego Cocca, Jorge Almirón, entre otros. La situación del "Batigol" es compleja porque no puede asumir hasta febrero por compromisos laborales fuera del país y recién en dos meses podrá quedarse con el puesto de adiestrador de Godoy Cruz en la próxima temporada.

Romano: Tuvo un último paso por Atlas de México y fue despedido por falta de resultados. En su carrera tiene pasado por varios conjuntos aztecas y es de la escuela de Almirón porque sus escuadras tienen buena tendencia del balón.

¿Quién llega para el 2019? ¿Habrá un nombre sorpresa? En el próximo año, el Tomba tendrá triple competencia por delante: Copa Argentina, la otra mitad de la Superliga y nada menos la Copa Libertadores. Los tiempos se están acortando y desde la cúpula dirigencial están en búsqueda del comandante.