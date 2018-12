Riquelme: "El hincha tiene que tener la frente en alto y estar orgulloso de su club"

Juan Román Riquelme charló hoy con el programa de fútbol radial y televisivo llamado Fox Sports Radio del Plata. En la conversación tocó varios temas correspondientes a la actualidad del club que más ama y también con temas relacionados a la vereda de enfrente, es decir, a River. Al principio de la nota, no ocultó su verdadero sentir: “Estoy un poco amargado porque perdimos pero hay que mirar para adelante”, soltó el último diez.

Rápido, El Torero contó por qué Boca perdió la final. Fue simple en su respuesta: “Boca perdió porque se defendió mal. Si en una final te hacen 4 o 5 goles significa que defendiste mal. Es difícil ganar una final si te hacen 4 o 5 goles. Y digo 4 o 5 porque en el último gol de River no había arquero y estaba todo Boca tirado al ataque”. Y agregó: “Si Boca formaba distinto, si nuestro DT plantaba al equipo de otra manera y el resultado era una derrota diríamos ¿Por qué no jugó como siempre y por qué no confió en su manera? Boca jugó toda la Copa igual, sin juego lindo pero con mucho gol. De la nada sacaba un gol. Y en esta final hizo 3, que es mucho. Es una pena que no la pudimos ganar”.

Luego de eso, Román se mostró agradecido para con todos los integrantes actuales de la institución de La Ribera: “Yo soy hincha de mi club, amo a mi club. Tengo 40 años y soy un afortunado porque del año 2000 al día de hoy tuve la suerte de ver a mi equipo 7 veces en la final, verlo campeón contra el Real Madrid y contra el Milan. Soy agradecido por todos estos años de alegrías, al equipo y al entrenador y a los dirigentes por llevarnos a la final. Llegar a la final significa que hiciste las cosas bien, porque ese es el único partido que podes perder. Ver a mi hijo ilusionado es maravilloso. Después gana uno solo. El hincha tiene que tener la frente en alto y estar orgulloso de su club. Sigamos llegando a la final, en algún momento la volveremos a ganar”.

Para cerrar su reflexión sobre el partido, Román tiró algo que le pareció fundamental: “El partido iba a los penales si no expulsaban a Barrios. O Boca lo terminaba ganando, porque de la nada te inventa un gol. No nos cagaron a baile, fue parejo, no nos ganó Guardiola. En el primer tiempo Boca ganaba y no sufrió abajo, mejoró con respecto al primer tiempo de La Bombonera. Hay que sentirse contentos con nuestro equipo porque llegaron a la final en una Copa muy competitiva y de forma merecida”. Y añadió: “River también defendió mal porque le hicimos 3 goles. Duele mucho estar 3 veces adelante y que te lo den vuelta. Buffarini hizo un buen partido porque Martinez no la tocó en los 120 minutos. Y Boca nunca pudo poner nervioso a River, nunca pudo frenar el partido, controlarlo, cuando iba ganando”.

Para cerrar este tema, Riquelme comparó y jerarquizó más lo que le pasó a Boca en 2016 que lo que le pasó este año con respecto a la Copa: “Me dolió más perder con Independiente del Valle que perder con River. No es fácil llegar al último partido”, liquidó este tema JRR.