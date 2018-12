Otro regalo por las fiestas: River, entre los Cuatro mejores del mundo

Luego de quedarse con su cuarta Copa Libertadores y venciendo en la final a Boca como un plus extra agregado que no se disputó en el Monumental sino en el Santiago Bernabéu todos estos condimentos hacen que la conquista sea aún mayor. Si usted hincha de River ya está conforme con conquistar América nuevamente y todavía no cae que tiene por delante el desafío de la Copa Mundial a nivel de Clubes en la próxima semana arrancará la participación del elenco de Marcelo Gallardo.

Hoy la madre del fútbol a nivel mundial dio a conocer otro ranking FIFA habitualmente de todos los meses y pasado el mediodía del miércoles, salió las mejores escuadras de los meses de noviembre y diciembre: el primer puesto lo encabeza un futuro rival de los dirigidos por Gallardo, el "Merengue" de Santiago Solari, en la segunda posición se encuentra el "Blaugrana", luego lo sigue el "Colchonero" y en la cuarta colocación, el "Millonario" y desplazando al quinto lugar a la Juventus.

Sin embargo, es otra alegría para la "Banda, ser una potencia internacional en este brillante 2018 y su clásico oponente: el "Xeneize" descendió al décimo lugar. Por otro lado, este año River ya lo tiene ganado y buscarán coronado con la frutilla del postre dentro de unos días en Abu Dabi quiere quedarse con la gloria final para conseguir en menos de dos semanas con dos título más a su vitrina.