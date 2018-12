"El Negro" se suma a la lista

Tarea complicada para los popes "Tombinos" y en estas horas se encuentran en plena búsqueda del reemplazante de Diego Dabove en el banco de suplentes. José Mansur tenía a Gabriel Milito como plan A y sin embargo, no se llegó a un acuerdo porque el "Mariscal" tuvo problemas personales y estaba lejos los números en lo económico; por ese motivo quedó descartado Milito.

Por otro lado, también había picado en punta Gabriel Batistuta y el ex delantero de la Selección Argentina no puede asumir hasta febrero por compromisos personales. Mientras también había sonado, Rubén Romano y quedó lejos de la carrera para ser nuevo comandante del Expreso en la próxima temporada, Mansur-presidente de Godoy Cruz-, en más de una ocasión dejó en claro su postura de apostar a la juventud y sin demasiada experiencia algo que el Expreso "es escuela" en apostar a esos casos.

Alexander Medina también había sido ofrecido y el ex DT de Nacional todavía no es prioridad, pero en estas últimas horas asoma uno de Liniers: Todos los cañones apunta a "El Negro" Gómez y hace rato se encuentra en el radar del Tomba, el año pasado antes de anunciar a Dabove, se comunicaron con él y no llegaron a un acuerdo entre ambas partes.

Hoy parece está cada día más cerca de la "Bodega" y el actual adiestrador de la tercera del conjunto velezano le gustaría asumir en Godoy Cruz. Gómez tuvo dos interinatos en el Fortín y el último justamente fue un encuentro ante el equipo dirigido por aquel entonces por Mauricio Larriera.

El ex volante central de River, entre otros, su principal virtud es promover jóvenes y tener buena posesión de la pelota. Con estas características gusta su perfil y en las próximas horas será analizado, ya hubo contacto formales con su representante y la última palabra la tiene Mansur.