Marcelo Gallardo: "Lo que se consiguió será eterno"

En la tarde de hoy de Abu Dhabi, el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, brindó una conferencia de prensa junto a Jonatan Maidana, luego de que finalizó el entrenamiento de su equipo. "Lo que se consiguió será eterno. Conociendo a los jugadores, no se van a quedar con lo que lograron y mañana van a querer ganar. El partido de enfoque es el de mañana, por lo que lo van a tomar seriamente. Somos una institución con deseos de seguir yendo hacia adelante", aseguró el Muñeco.

Respecto al choque de mañana a las 13:30 (hora argentina) ante Al Ain de Emiratos Árabes, por la Semifinal del Mundial de Clubes, el entrenador sostuvo que los jugadores entienden que este encuentro es muy importante, más allá de que el Millonario viene de ser campeón de la Copa Conmebol Libertadores, triunfante ante Boca Juniors en la Final. Aseguró que el plantel debe intentar que ese hecho histórico juegue positivamente y no negativamente. "Los primeros días fueron de alegría, euforia y festejos. Cuando pisamos este territorio nos enfocamos de otra manera, con buen ánimo y lindas sensaciones. Nos vamos a enfrentar a un rival peligroso", comentó.

"Dudo que sea una ventaja el hecho de que vengan de jugar y de ganar dos partidos. Pasaron dos fases y ese entusiasmo que tienen es muy importante, por lo que están preparados física y mentalmente para asumir este partido con naturalidad", analizó el Muñeco. "Nuestra ilusión es poder jugar la Final, pero para eso debemos ganarle a un gran rival. Sería muy importante tener la ilusión de jugar la Final y de ganarla. Es un objetivo y desafío muy lindo", agregó.

Posteriormente, Gallardo dijo que esta etapa es diferente a la que el equipo vivió en el Mundial 2015, porque en esa ocasión debió esperar medio año para jugar el certamen, tras su clasificación por conseguir la Libertadores; mientras que ahora campeonó en esa competencia hace pocos días, por lo que sus dirigidos vienen con el envión y la energía de haber obtenido dicha conquista.

"Tendremos unos días de vacaciones y bajaremos esta adrenalina, luego de todo el proceso que tuvimos que vivir antes de la Final de la Copa Libertadores. Después de ese logro tan importante, uno trata de asimilarlo y de vivir las emociones con tus seres queridos, hinchas, jugadores y dirigentes. No podemos pensar en lo que hemos logrado porque tenemos que jugar un partido mañana. Si me preguntás cuándo me detendré a disfrutar, lo haré en Buenos Aires, pero ahora pensamos en lo que viene", manifestó.

Por último elogió a Jonatan Maidana, uno de los referentes de River: "Es uno de los jugadores que ha estado desde el inicio de nuestro ciclo. Es una referencia para el plantel y los hinchas. No es fácil mantenerse en este lugar tanto tiempo, con la energía que se necesita para sostenerse y volver a empezar. Solamente gente como él y Leo (Ponzio) lo pueden hacer. Me siento orgulloso de los jugadores que tengo", cerró.

La palabra de Maidana:

El defensor de La Banda también dio su opinión sobre cómo está el plantel: "Está impecable a pesar del desgaste. En los primeros días nos costó dormir un poco, pero ahora vamos poniéndonos a punto. Esperamos con ansiedad que llegue el partido de mañana, tratando de seguir con los nuestro. Iremos en busca de una nueva victoria", aseguró.

Luego devolvió elogios hacia Marcelo Gallardo: "Sabemos lo que Marcelo significa y representa. Estamos todos en la misma causa y por el mismo bien, que es que River esté en lo más alto. Aprovechamos que Gallardo es un entrenador exigente y que te levanta constantemente. Estamos juntos y comprometidos como él".

Por otra parte, analizó a Al Ain: "Es un equipo bastante rápido, que tiene jugadores veloces. Prestaremos atención en esos aspectos, siempre con la premisa de hacer nuestro juego", cerró