Pittón en la mira paraguaya

El club Olimpia de Paraguay estaría buscando en el mercado argentino opciones para ser protagonista en la próxima Copa Libertadores y se habría fijado con mucha atención por el lateral izquierdo de Unión, Bruno Pittón.

No terminó el semestre de la mejor manera al igual que el resto del equipo, aunque sus antecedentes son más que positivos, adueñándose del puesto hasta su lesión. En esta temporada le tocó arrancar a Claudio Corvalán, pero cuando Leonardo Madelón lo vio bien nuevamente le dio su lugar entre los 11. Tranquilamente es una opción a vender, ya que Unión es dueño de su pase.

El tema pasa por saber qué buscan los paraguayos. Da la sensación que solo podría marcharse por una transferencia o compra de un porcentaje de su ficha. A préstamo casi con seguridad no. Aunque hay un detalle no menor: el Tatengue jugará la Copa Sudamericana y Madelón quiere que no le toquen la base, donde el zurdo, de 25 años, va de arranque.

La historia de Olimpia es más que relevante en América, aunque es de un fútbol quizás no tan jerarquizado, por eso habría que ver también cuál es la postura del jugador. Está más que claro que opciones de México y Europa serían miradas con mejores ojos, aunque nada se puede descartar.

Por lo pronto esta es una noticia que trascendió en Paraguay y que lejos está de ser algo oficial y concreto. Es más que nada un trascendido de los tantos que hay por estos tiempos. Pero si se concretara, ¿Unión lo negociaría?