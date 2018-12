Real, nuevo comandante

Después de la sorpresiva salida de Dabove a cargo de Godoy Cruz, la dirigencia "Bodeguera" se tuvo que mover para conseguir su sucesor y la primera opción era Gabriel Milito, quien por problemas personales no pudo llegar a un acuerdo y quedó descartado. Otro que aparecía en la nómina era Gabriel Gómez y todos los cañones parecían indicar que el adiestrador de la reserva de Vélez sería el indicado; sin embargo nunca más se comunicaron con su entorno para saber de su situación.

Por otro lado, también aparecía Gabriel Batistuta y el ex delantero de la Selección Argentina no puede asumir hasta febrero por compromisos laborales fuera del país. Alexander Medina, ex DT de Nacional, fue ofrecido y no era prioridad para los popes "Tombinos" y lo tacharon de la lista, también se había pensando en Rubén Romano y rápidamente paso a solamente un rumor.

Mientras en horas de la tarde de hoy( miércoles) y a 48 horas de haber conocidos sus rivales por la Copa Libertadores, todo parece indicar que el Tomba tiene nuevo comandante: se trata de Real, con reciente paso por el fútbol "cafetero" y presentó la renuncia en septiembre por falta de resultados. El hombre de Tandil volvió a Argentina hace poco porque estaba por el viejo continente en capacitaciones y en su pasado por Colombia dirigió 23 partidos con ocho triunfos, cuatro empates y once derrotas.

En las próximas horas quedará confirmado y comenzará la pretemporada el 3 de enero en Coquimbito con vistas a las competencias del año que viene: Copa Argentina,Libertadores, Copa de la Superliga y la segunda parte del torneo doméstico.