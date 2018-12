D´Onofrio: "Ganamos la Libertadores más importante de la historia"

Cuando asumió, en diciembre de 2013, el mundo River era un caos: semestre muy malo, Ramón Díaz cuestionado, un plantel desmotivado y devaluado, y un sinfín de desventuras durante la gestión Passarella. Ni los más optimistas iban a pensar que en cinco años, el Millonario iba a celebrar once títulos bajo el mando de Rodolfo D´Onofrio, quien está atravesando su segundo período (fue reelecto el año pasado, hasta diciembre de 2021), y de esos títulos, nada menos que dos Copa Libertadores, la misma cantidad que La Banda había ganado en toda su historia.

El 9 de diciembre de 2018 quedará marcado a fuego en la historia dorada de River, al vencer por 3-1 a Boca en la finalísima de la Libertadores, en Madrid, lo que le valió su cuarta consagración del máximo certamen continental y la clasificación al Mundial de Clubes, al que fue por segunda vez en tres años. No obstante, la aventura en Emiratos Árabes no fue la esperada, ya que River cayó por penales ante Al Ain y se quedó sin final ante Real Madrid.

Hoy dialogó el mandamás de River con TyC Sports y de alguna manera justificó el desgaste físico y mental que se vio el martes pasado: "No fue subestimar el partido, sino que tiene que ver con la carga. Hubo un tema clave. Ganamos la Copa más importante de la historia de River. A medida que pasaron los días, nos fuimos dando cuenta cada vez más. Tanto jugadores como cuerpo técnico y dirigentes tuvimos una descarga de adrenalina. No nos podíamos desenchufar".

"Esto era un complemento. Nos pasó como a los europeos, que cuando juegan esta Copa no le dan tanta importancia. Primero la Champions. Para nosotros, era Libertadores y el Mundial. Era Mundial cuando era Intercontinental, este Mundial se fue perdiendo cuando empezó a ser como es ahora", destacó luego el presidente, y fue enfático respecto a la final en España: "Ganamos la Libertadores más importante de nuestra historia. La van a recordar los hijos, los nietos. La victoria ante Boca en la final quedará en la historia por los siglos de los siglos".

River jugará el sábado a la mañana ante Kashima Antlers, por el tercer puesto, e inmediatamente regresará a la Argentina a celebrar la Libertadores con la gente. D´Onofrio manifestó al respecto: "El pueblo de River tendrá la posibilidad de festejar la Copa Libertadores el sábado en el Monumental. Todos unidos, todos juntos".

"La victoria ante Boca quedará por los siglos de los siglos"

Párrafo aparte, analizó el escándalo de la final suspendida en el estadio Antonio Vespucio Liberti y expresó que se hizo todo lo posible para que no se mude la localía: "El grave problema fue la suspensión. Si ese día 24 se jugaba y River ganaba, había tiempo para festejar. El haber demorado dos semanas hizo que River o el equipo argentino que viniera iba a tener ventaja psicológica. El reproche del hincha de River por jugar en Madrid siempre existió. Muchos creyeron que no estábamos luchando lo suficiente. Si no obteníamos el triunfo, igualmente, el reproche a los jugadores, al técnico y a los dirigentes habría sido muy leve".

El Millonario afrontará 2019 con muchas competencias en el primer semestre, que incluye la Superliga (en enero empezará a jugar los partidos que adeuda, que son cuatro), la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores y la Copa de la liga. El presidente confía en Marcelo Gallardo, que tiene todo su respaldo para seguir con su leyenda: "Hay que seguir ganando copas e inculcando valores. Con Marcelo somos muy parecidos y vamos por más. Si algún día Gallardo se va de River será porque no encuentra un proyecto, de generar nuevas cosas, búsqueda de jugadores. Ojalá que no le pase mientras yo sea presidente. Creo que está muy bien, no hay ninguna cláusula. En River había un Consejo de Fútbol, ahora está el DT, su cuerpo técnico, el Mánager y cualquier cosa la discute con el presidente. Cada uno sabe su responsabilidad. Esto hace que se sienta cómodo".

Si bien aún no termina la temporada, ya empiezan los primeros sondeos del mercado de pases. D´Onofrio cerró diciendo que solo hay una baja confirmada, la del Pity Martínez: "No hay nada cierto del pase de Exequiel Palacios al Real Madrid. El jugador sólo habló una vez con Emilio Butragueño (director deportivo del Merengue) y ahí quedó. No hubo nada más. Estuve con Florentino Pérez y no me dijo nada. Por ahora de River sólo se irá el Gonzalo Martínez".