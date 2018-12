¿Un paso más cerca de un Nuevo DT?

En la reforma para un nuevo ciclo en el elenco de la Ribera, cuando se está entrando en la última recta de la ruta del mandato de Daniel “Tano” Angelici como presidente de Boca Juniors, el nombre de una nueva novela titulada the new DT para dicho equipo aparece el de el entrenador Gustavo Alfaro.

El flamante Director Técnico, que aún es el dirigente del plantel de primera de Huracán, se encuentra en la primera plana de todos los lados, al todavía no tener con claridad del agua del mar porque se dice va a Boca, se queda en el “Globo”; se encuentra de vacaciones en México, lo cierto es que el D.D (Director Deportivo) del Xeneize, Nicolás Burdisso está logrando un atractivo sobre dicho DT para que llegue al club azul y oro.

Pese a no generarse una reunión con todas las partes debido a que “Lechuga” se encuentra fuera del país, el mismo ya se contactó con el presidente del club de Parque de los Patricios, Alejandro Nadur, para manifestarle su deseo de rescindir el contrato, que expira recién en el último día de junio.

Cabe subrayar que el ex central de Boca y de la Selección Argentina le hizo una oferta para que a partir del 3 de enero el técnico se haga cargo del plantel.

La novela tiene varios capítulo

Como en todo drama nada finiquita tan rápido, para que el tercero que observa la cituación no quede con sabor a más; es por eso la llegada de Alfaro no es tan sencilla como la hace ver Burdisso porque según indican fuentes de Huracán, el presidente de dicha institución solo dejará que se rescinda el contrato con una suma importante para que el DT llegue al azul-amárela.

Otro factor de dicho trama que mantiene Boca para conseguir y nombrar el nuevo DT es que Daniel Angelici ya le comentó a Burdisso y a la comisión directiva que, por este tema, no se afecte la buena relación que existe con Huracán. Pidió prolijidad en la salida de Alfaro.

Corresponde agregar que el preferido del presidente de Boca es Antonio Mohamed. Curiosidad o no tanto: es el principal candidato a dirigir al Globo de Newbery en el caso de que se vaya Alfaro. También tienen anotado un Plan B en la sede de la Avenida Caseros:Omar De Felippe, ex entrenador de Newell’s, hincha y ex jugador de Huracán.

Con el tiempo que no apremia para el comienzo de una nueva preparación ante de volver a los torneos, los dirigentes de Boca ya se pusieron en contacto con los de Huracán porque no quieren conflictos. Y hasta estarían dispuestos a negociar a préstamo a algunos de sus jugadores: ante la salida de Marcos Díaz el Globo busca arquero y Agustín Rossi -suplente de Esteban Andrada- podría entrar en la operación.

Solo resta esperar a qué acuerdo llegan ambos clubes junto al protagonista de las últimas hora en el mundo Xeneize, quien anteriormente en tiempos atrás ya había tenido ofertas de dicha institución, cuando estaba por ser DT de Arsenal y cuando fue buscado por Carlos Bianchi (en aquel entonces Manager de Boca).