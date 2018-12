Borré recibió el balón de bronce

Se terminó el Mundial de Clubes de la FIFA. No acabó de la manera que el mundo River deseaba, porque el equipo no llegó a disputar la Final de la copa. Sin embargo, el Millonario logró el tercer puesto de la competición y además recibió algunos galardones. Por primera vez en la historia del club en los Mundiales, un jugador suyo fue premiado. El delantero colombiano, Rafaél Santos Borré, recibió el premio del balón de bronce.

Este trofeo fue otorgado por las autoridades de FIFA, porque consideraron que Borré fue el tercer mejor jugador de la competición. Hay que destacar que el joven de 23 años jugó los dos partidos de River en el Mundial de Clubes, ante Al Ain de Emiratos Árabes y Kashima Antlers de Japón. No solo que tuvo un buen rendimiento en el certamen, sino que también fue uno de los máximos artilleros.

En ambos encuentros concretó tres tantos (dos en la Semifinal ante los emiratíes y uno de penal frente a los japoneses). Eso le permitió ser el máximo anotador de la historia del Millonario en los Mundiales de Clubes, y uno de los goleadores del Mundial, junto al atacante galés de Real Madrid de España, Gareth Bale, que en su primera presentación en la Semifinal contra Kashima metió un Hat-Trick.

En tanto que el balón de plata fue para Caio, el jugador brasilero de Al Ain que complicó a River en la Semifinal e incluso le marcó un gol. Mientras que el mejor jugador del Mundial fue Gareth Bale, a quién la FIFA premió con el balón de oro de la copa.

Entrega de medallas para el plantel:

Posteriormente, River fue el primer equipo premiado en la competición, por ser el tercero del Mundial de Clubes. En este sentido, los 23 jugadores que fueron convocados para jugar esta copa y el entrenador, Marcelo Gallardo, recibieron las medallas de bronce.

Mientras les entregaron el galardón, sonó la canción You Shook Me All Night Long, de la banda AC/DC. También fueron saludados por las autoridades de FIFA y por el presidente del club, Rodolfo D'Onofrio. Posteriormente, los premiados posaron con el cartel gigante del Mundial de Clubes.